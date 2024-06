Il Kindle Paperwhite di ultima generazione di Amazon è in vendita per $ 50 in questo momento

Ultimamente, sembra che i più grandi eventi nel mondo di E Ink ruotino attorno a grandi dispositivi per prendere appunti come Kindle Scribe e offerte di colori come Kobo Libra Color, giustamente intitolato. Tuttavia, se stai cercando un lettore di eBook di base per sfogliare la tua lista di letture estive, non c’è niente di sbagliato nello scegliere un lettore di eBook di ultima generazione come Kindle Paperwhite 2018 – E guarda caso In vendita su Amazon (tramite Woot) Usato con annunci per $ 49,99.

L’ultima generazione di Paperwhite di Amazon è diventata più difficile da trovare da quando è arrivato il modello 2021, anche se non si tratta di un notevole passo avanti in termini di funzionalità. E vale ancora Una classificazione IPX8 per una resistenza completa all’immersione in acqua, oltre a un display nitido da 6 pollici con risoluzione 300 ppi e supporto per audiolibri Audible tramite cuffie Bluetooth. Il nuovo Paperwhite ha uno schermo più grande e una migliore retroilluminazione, per non parlare della ricarica wireless, se la usi. Scegli l’edizione Signature da 32 GB – ma raramente scende sotto i $ 100, anche quando è in saldo. La vera parodia qui è il fatto che il Paperwhite di decima generazione offre solo 8 GB di spazio di archiviazione nella sua configurazione base e utilizza Micro USB per la ricarica anziché USB-C, il che sembrava un errore anche nel 2018.