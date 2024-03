Il lancio di un razzo al tramonto illumina il cielo dello Utah meridionale

Tempo di lettura stimato: meno di un minuto

strada. GEORGE — Con il suo riutilizzo, il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX dalla costa occidentale può sembrare di routine, ma solleva ancora domande: di cosa si tratta? Reazione mentre sfreccia nel cielo dello Utah meridionale.

Questo è stato il caso lunedì sera, quando un razzo che trasportava un nuovo lotto di satelliti Internet satellitari per Starlink, che Elon Musk possiede come SpaceX, è stato lanciato dalla base spaziale californiana di Vandenberg vicino a Santa Barbara, in California, alle 20:28 in America. .

Come altri recenti lanci del Falcon 9 su una traiettoria sud-est da Vandenberg vicino a Santa Barbara, in California, il lancio non è stato visibile solo da coloro che si trovavano nel sud della California, ma anche nel sud dello Utah, nel Nevada e in Arizona.

La gente del posto con gli occhi d'aquila aveva in realtà due piaceri spaziali. Al momento del lancio in California, secondo i dati della NASA, la Stazione Spaziale Internazionale poteva essere vista volare direttamente sopra di noi.

