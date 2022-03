Il lancio di un razzo SpaceX Falcon 9 è il dodicesimo record di missione, atterrando a bordo di una nave in mare

Uno SpaceX Falco 9 Il razzo ha volato per una dodicesima volta senza precedenti sabato (19 marzo) ed è tornato sulla Terra per un altro atterraggio di successo.

Il Falcon 9 a due stadi è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida sabato alle 00:42 EDT (0442 GMT), con 53 SpaceX a bordo. collegamento stellare Satelliti Internet in orbita terrestre bassa.

Questo è stato il dodicesimo lancio del primo stadio del Falcon 9, stabilendo un nuovo record per il riutilizzo di un razzo SpaceX. Il booster aveva precedentemente sollevato la missione RADARSAT Constellation della CSA nel giugno 2019; Il primo volo con equipaggio di SpaceX, The Missione sperimentale 2 alla Stazione Spaziale Internazionale, a maggio 2020; il satellite SXM-7 di SiriusXM a dicembre 2020; e altre otto missioni Starlink, hanno scritto i rappresentanti di SpaceX in a Descrizione del lavoro .

Il primo stadio ha raggiunto anche il suo dodicesimo atterraggio, atterrando in un delicato atterraggio circa nove minuti dopo il decollo a bordo del drone Just Read The Instructions, che era di stanza nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.

Il secondo stadio ha continuato a trasportare la navicella spaziale 53 Starlink nella loro orbita designata, pubblicandoli tutti circa un’ora dopo il decollo.

Prima della missione odierna, SpaceX ha lanciato 2.282 satelliti Starlink, 2.033 dei quali sono attualmente operativi, Secondo l’astrofisico e localizzatore satellitare Jonathan McDowell .

Constellation Broadband serve clienti in tutto il mondo, inclusa l’Ucraina, la cui infrastruttura di comunicazione è stata danneggiata dall’invasione delle forze russe. Possiede SpaceX Invia stazioni Starlink e altre attrezzature per la nazione dilaniata dalla guerra, una mossa che è stata così Applausi da riconoscenti funzionari del governo ucraino .

La rete di Starlink non ha ancora finito di crescere, come mostra il lancio di sabato mattina. SpaceX vuole diventare molto più grande, infatti: la società ha il permesso di lanciare 12.000 satelliti Starlink e ha richiesto l’approvazione a un regolatore internazionale per lanciare altri 30.000 satelliti in più.

