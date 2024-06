Il leader della Bolivia afferma che il generale accusato di aver guidato il fallito colpo di stato voleva “impossessarsi” della carica di presidente

LA PAZ, Bolivia (AP) – Il presidente boliviano Luis Arce ha detto venerdì che un ex generale sta progettando di “prendere il controllo” del governo e diventare presidente. In un colpo di stato fallitoHa negato che il paese andino stia soffrendo una crisi economica.

In un’intervista con l’Associated Press, il leader in difficoltà ha nuovamente negato che l’attacco di mercoledì al palazzo del governo fosse un “auto-colpo di stato” volto a ottenere punti politici.

“Non sono scappato, sono rimasto per difendere la democrazia”, ha detto Arce.

Ars se ne lavò le mani Accuse di parenti di 21 persone arrestate dal governo Sono innocenti del tentativo di colpo di stato e sono stati ingannati L’ex gen. Juan José Zuniga.

“È un problema delle persone coinvolte, non un problema del governo”, ha detto Arce all’AP.

Arce ha anche detto che il suo governo è stato “attaccato politicamente” dal suo ex alleato diventato rivale, l’ex presidente Evo Morales, dicendo: Le lotte intestine hanno ostacolato le attività legislative e ostacolato il suo governo Affrontare problemi economici.

Nonostante ciò, ha affermato che l’economia della Bolivia è in crescita e la sua amministrazione sta lavorando per “diversificare” i mezzi di produzione e investire in cose come il litio e l’industria manifatturiera. La Bolivia ha le più grandi riserve di litio al mondo – un minerale noto come “oro bianco” e considerato essenziale nella transizione verde – che sono in gran parte non sfruttate, in parte a causa della politica del governo.

RC Il governo ha affermato di aver “adottato misure” per affrontare la carenza intermittente di benzina e dollari e altri ostacoli che paralizzano l’economia del paese sudamericano.

“La Bolivia ha un’economia che cresce, e un’economia che è in crisi non cresce”, ha detto.

Ha detto che è “del tutto normale” che i boliviani si precipitino a fare scorta di cibo nei supermercati e si precipitino ai bancomat quando vedono emergere un colpo di stato nella capitale, invece di ascoltare il suo appello a scendere in piazza a sostegno del governo.

Ha detto che i boliviani sono stati psicologicamente traumatizzati dai disordini politici del 2019 che hanno spinto Morales a dimettersi da presidente e a fuggire, provocando anche la morte di 37 persone.

“Quando c’è una situazione politica, o questa rottura, o un colpo di stato, le persone ovviamente avranno paura che non ci sarà cibo… quindi andranno a prendere i soldi per comprare azioni”, ha detto Arce.

Ha aggiunto che il governo sta indagando se l’attacco sia stato organizzato dall’opposizione politica del paese. Lo stesso giorno, il ministro del governo di Arce, Eduardo del Castillo, ha detto che il governo ha affermato che c’erano “cecchini che non sono arrivati ​​in tempo a Plaza Murillo” dove è avvenuto il colpo di stato.

——

La giornalista dell’Associated Press Paola Flores a La Paz ha contribuito a questo rapporto.