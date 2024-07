Il Manchester United completa le procedure di trasferimento per il difensore del Lille Lenny Euro

Il club inglese del Manchester United ha completato le procedure per ingaggiare il difensore Lenny Euro, proveniente dal club francese Lille.

Il francese ha firmato un contratto quinquennale fino al 2029 con opzione per un altro anno che lo manterrà all’Old Trafford fino al 2030.

Lo United pagherà una commissione di trasferimento iniziale di 62 milioni di euro (52 milioni di sterline; 67,9 milioni di dollari) più ulteriori 8 milioni di euro in componenti aggiuntivi.

Ha detto: “Firmare per un club della statura e dell’ambizione del Manchester United così presto nella mia carriera è un onore incredibile Fin dalle mie prime conversazioni con il club, hanno stabilito un piano chiaro su come posso crescere al Manchester di questo entusiasmante progetto e hanno mostrato molto interesse per me e la mia famiglia.

“Conosco la storia dei giovani giocatori del Manchester United e sento che potrebbe essere il posto perfetto per esprimere il mio potenziale e realizzare le mie ambizioni, insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare”.

Vai più in profondità Come il Manchester United ha battuto il Real Madrid per ingaggiare Lenny Euro

L’atleta I rapporti affermano che il 18enne si recherà nel Regno Unito per sottoporsi a una visita medica e finalizzare i suoi rapporti personali con il suo nuovo club mercoledì.

Euros ha deciso martedì sera di unirsi allo United in un accordo del valore massimo di 70 milioni di euro, comprese le maggiorazioni.

Il direttore sportivo del Manchester United Dan Ashworth ha detto dell’accordo: “Lenny è uno dei giovani difensori più interessanti del calcio mondiale; possiede tutte le qualità necessarie per diventare un difensore centrale di prima classe , siamo entusiasti di sostenerlo nel suo arrivo.” “Per il suo enorme potenziale qui al Manchester United.”

“Questo club ha un fantastico record nello sviluppo di giovani giocatori, sia provenienti dal club che da altre parti, e nel dare loro la guida, il tempo e la pazienza necessari per crescere e prosperare. Sotto la guida di Erik ten Hag e del nostro eccezionale staff, lo garantiremo che Lenny ha la piattaforma ideale per raggiungere il successo che cerca.” “Tutti in tutto il club.”

Vai più in profondità Lenny Euro è uno dei migliori talenti d’Europa, non c’è da stupirsi che Manchester United e Real Madrid siano in competizione per ingaggiarlo.

La sua preferenza iniziale era quella di approdare al Real Madrid, anch’esso visto come interessato, ma non ha mostrato alcun segno di pagare il prezzo pattuito da United e Lille.

L’adolescente era attratto dall’idea di unirsi allo United, con il club che ingaggiava un giocatore ampiamente considerato nel gioco come un talento generazionale.

Euro, a cui restava un anno di contratto con il Lille, ha fatto carriera nelle giovanili del club francese prima di fare la sua prima partita con la prima squadra nel maggio 2022 a soli 16 anni.

Si è affermato come uno dei talenti difensivi più promettenti del campionato francese, collezionando 60 presenze con il Lille.

Nel frattempo, lo United continua ad ammirare giocatori come il difensore del Bayern Monaco Matthijs de Ligt e il difensore dell’Everton Jarrad Branthwaite. Tuttavia, eventuali nuovi acquisti dipenderanno probabilmente dalla partenza dei giocatori per liberare denaro e spazio nella squadra.

Somiglianze tra Euro e Van Dijk

Analisi dello scrittore tattico Anantajith Raguraman

Euro è per certi versi un difensore reazionario, a causa della sua tendenza a comportarsi come l’ultimo uomo nella difesa del Lille.

Pur rimanendo profondo, Euro è agile e legge bene il pericolo, in modo simile al difensore centrale e capitano del Liverpool Virgil van Dijk.

Data la sua età e le zone che occupa abitualmente in campo, non sorprende che Euros tenda a commettere l’errore di cautela sia nel passaggio che nel trasporto della palla.

Il vantaggio che ha è che ha le qualità per inserirsi nell’undici titolare, ma può anche essere sviluppato per una stagione prima di diventare una prima scelta a tempo pieno.

(Immagine principale: Manchester United Football Club)