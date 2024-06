Il miliardario della tecnologia Peter Thiel afferma di concedere ai suoi figli solo un’ora e mezza di tempo davanti allo schermo a settimana

Peter Thiel ha detto che permette ai suoi figli di usare gli schermi solo per un’ora e mezza a settimana.

È in corso una crescente campagna da parte dei funzionari statunitensi per regolamentare l’uso dei social media tra i bambini.

Anche altri amministratori delegati di aziende tecnologiche, come Evan Spiegel e Sundar Pichai, stanno limitando il tempo trascorso davanti allo schermo dei loro figli.

Peter Thiel dice che i social media fanno bene, ma non vanno bene né per me né per i miei figli.

durante conversazione Con il giornalista Andrew Ross Sorkin Giovedì all’Aspen Ideas Festival in Colorado, Thiel, co-fondatore di PayPal e primo investitore esterno di Facebook, ha rivelato che non gli piace che i suoi figli trascorrano troppo tempo davanti agli schermi durante la settimana.

Sorkin ha chiesto a Thiel del recente annuncio del chirurgo generale americano Vivek Murthy secondo cui il suo ufficio spingerà per Etichette sulle piattaforme di social media Avvertenze sui rischi che comporta per la salute dei bambini. A rischio anche Meta, la società madre di Facebook. Causa da 33 stati Alcuni dicono che Facebook e Instagram sono dannosi per la salute mentale dei giovani.

Thiel ha detto che è “molto facile” trasformare le grandi aziende tecnologiche in capri espiatori “per tutti i nostri problemi”. Tuttavia, ha affermato che esiste una “critica interessante che si può fare” sul fatto che molti dirigenti dei social media limitano il tempo trascorso davanti allo schermo dei propri figli.

Thiel ha detto che concede ai suoi figli solo un’ora e mezza di tempo davanti allo schermo a settimana. I figli di Thiel sono piccoli – 3 e 5 anni – quindi quel limite sembra ragionevole. Ma i bambini usano Internet per Età sempre più giovanisollecitare Preoccuparsi di crescere una generazione di “bambini iPad”.

Thiel non è il primo leader tecnologico ad ammettere di limitare rigorosamente il tempo trascorso davanti allo schermo dai suoi figli. Evan Spiegel, CEO di Snapchat, ha dichiarato: Limita anche Ha ridotto il tempo trascorso davanti allo schermo di suo figlio di 8 anni a un’ora e mezza a settimana.

Il CEO di Google Sundar Pichai aveva precedentemente affermato di non aver dato un cellulare a suo figlio in età di scuola media e che tutti i televisori sono a casa sua. Sbloccato con “Potere di attivazione” Il che rende la visione della TV non di facile accesso.

