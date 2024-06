Il misterioso gadget di Google dotato di radar Soli da 60GHz ha appena superato la FCC.

Aspettiamo da anni che il piccolo radar di Google realizzi il suo potenziale. Ora sembra che l’azienda stia almeno dando a Soli un’altra possibilità. Secondo i documenti Alla FCC, Google ora ha un misterioso “dispositivo wireless” con tecnologia radar a corto raggio da 60 GHz, oltre a Wi-Fi 802.11n, Bluetooth e una sorta di “baseboard”.

Cosa potrebbe essere questo dispositivo? Uno Indovina i primi studenti È solo un nuovo termostato Nest, il che potrebbe avere senso. I documenti della FCC non mostrano che questo dispositivo contenga altre radio oltre i 2,4 GHz e i 60 GHz; Il termostato Nest 2020 era altrettanto leggero sulle radio, ma utilizzava il radar Soli per rilevare automaticamente quando sei davanti al termostato e illuminare il display nascosto invisibilmente dietro lo specchio. Naturalmente sarebbe logico che il termostato avesse anche una “piastra di base”, che sia montabile a parete o addirittura posizione.

Il nuovo dispositivo ha una “piastra di base”. Immagine: Commissione federale per le comunicazioni

L’aggiornamento 2021 di Nest Hub di Google, che ha aggiunto il radar di monitoraggio del sonno Soli, sembra meno probabile: l’hub di casa intelligente sarà quasi certamente dotato di tecnologia radio a basso consumo come Thread o Zigbee per il controllo di altri gadget di casa intelligente, di cui non si fa menzione qui. Ma nel 2024, onestamente mi aspetto che qualsiasi gadget per la casa intelligente di Google disponga di Thread, quindi sarà davvero un termostato, un rilevatore di fumo o quel tipo di gadget?

Sembra essere una cosa coerente, dal momento che non si fa menzione delle batterie, nemmeno della coppia di batterie AAA apparse nella documentazione FCC del 2020 del termostato Nest. La documentazione di oggi mostra che il nuovo gadget misterioso è stato testato collegato all’alimentazione CA (via “Setup Box”) o collegato a un cavo USB collegato a un laptop. (Termostati del primo nido Tecnicamente ha porte USB Che può essere utilizzato per la spedizione.) READ Niente panico, Valve ha già risolto i presunti problemi di "deriva" in Steam Deck

Faccio fatica a immaginare che un altoparlante intelligente possa avere solo Wi-Fi 802.11n a 2,4 GHz, poiché anche gli altoparlanti Nest Mini più economici di Google supportano anche la banda a 5 GHz.

Potrebbe trattarsi del Pixel Watch 3 trapelato? Una delle prime demo tecnologiche di Google riguardava Soli in uno smartwatch e gli orologi Google non utilizzano la banda a 5 GHz; 2,4 GHz, Bluetooth e Soli saranno sufficienti per la variante solo Wi-Fi dell’orologio e la “piastra di base” può fungere da caricabatterie. Ma no, Google sostiene che questo dispositivo si troverebbe normalmente ad almeno 20 cm di distanza dalla persona e per questo motivo non è stato eseguito un test sulle radiazioni:

Non è un dispositivo che indossi o porti. Immagine: Commissione federale per le comunicazioni

Questo è simile a quanto detto a proposito del Termostato Nest nel 2020: “In condizioni di utilizzo normali, l’antenna di questo prodotto è ad almeno 20 cm di distanza dal corpo dell’utente, pertanto questo dispositivo è classificato come dispositivo mobile.