Il nazionale inglese Jude Bellingham è sotto inchiesta per le sue azioni durante la vittoria della Slovacchia e Declan Rice evita la punizione.

Jude Bellingham è indagato dalla UEFA dopo aver apparentemente compiuto un gesto osceno verso la panchina della Slovacchia in seguito al pareggio segnato per l’Inghilterra con una sforbiciata.

Anche se menzionato in precedenza L’atleta La UEFA ha dichiarato in un comunicato più tardi lunedì che Bellingham non dovrà affrontare alcuna punizione per le sue azioni, e ha aggiunto che il 21enne sarà indagato “per una possibile violazione delle regole fondamentali di comportamento appropriato”. Resta da vedere se ciò porterà ad un provvedimento disciplinare. Questo articolo è stato aggiornato per riflettere la dichiarazione della UEFA.

Bellingham ha segnato un pareggio all’ultimo minuto per spingere la partita ai supplementari, poi Harry Kane ha segnato il gol vincente per l’Inghilterra contro la Svizzera nei quarti di finale sabato.

Bellingham sembrava aver dato seguito al suo gol al 95′ a Gelsenkirchen facendo un gesto osceno verso la panchina della Slovacchia.

Secondo le regole del gioco, qualsiasi “gesto osceno” o “atto offensivo o ingiurioso” deve essere punito con un cartellino rosso.

Bellingham ha poi affermato sui social media che si trattava di uno “scherzo interno” nei confronti dei suoi amici più stretti che avevano assistito alla partita. “Nient’altro che rispetto per come ha giocato stasera la squadra slovacca”, ha aggiunto.

🥱❌- Uno scherzo interno verso alcuni amici intimi che hanno assistito alla partita. Nient’altro che rispetto per come ha giocato stasera la Slovacchia.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) 30 giugno 2024

Nel frattempo, Declan Rice è pronto a evitare qualsiasi azione retrospettiva sulla sua scaramuccia post partita con il tecnico della Slovacchia Francesco Calzona.

Rice è stato colpito al petto da Calzona dopo che l’allenatore della Slovacchia si è avvicinato all’arbitro Umat Miller al termine della partita.

Rice sembrava pronto a stringere la mano a Calzona, ma ha risposto quando l’allenatore della squadra avversaria gli ha dato una spinta e il centrocampista dell’Arsenal sembrava sul punto di respingerlo. Evan ha poi portato via Tony Rice mentre un altro membro dello staff tecnico della squadra avversaria lo ha affrontato. Sul posto è arrivato anche Aaron Ramsdale, secondo portiere dell’Inghilterra, per calmare la situazione.

La dichiarazione della UEFA sull’indagine di Bellingham ha inoltre confermato che la FA è stata accusata di “mancanza di ordine e disciplina da parte dei tifosi” e di “aver acceso fuochi d’artificio” durante la vittoria della Slovacchia.

Vai più in profondità Jude Bellingham – chi altri?

(Alex Livesey/Getty Images)