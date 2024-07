Il nuovo Echo Spot di Amazon è in vendita a quasi la metà del prezzo nel Prime Day

Come il suo predecessore, il nuovo Spot è una combinazione di un altoparlante intelligente e una sveglia, ma elimina la fotocamera che a nessuno piaceva mettere nella propria camera da letto. Ora prende in prestito anche il suo design dall’Echo Pop, che secondo Amazon gli darà una migliore qualità del suono. Come altoparlante Echo, supporta ovviamente i comandi vocali di Alexa per impostare la sveglia al mattino, richiamare le previsioni del tempo o leggere gli aggiornamenti delle notizie. E se avere un microfono in camera da letto sembra ancora intimidatorio, la parte superiore dello Spot ha un pulsante dedicato per spegnerlo.

A proposito, ecco una breve nota su alcune questioni interne al baseball (divulgazione, se vuoi): in genere non copriamo le operazioni sui prodotti il bordo Non recensiremo un prodotto a meno che non ne avessimo esperienza personale. Dato che Echo Spot è stato appena rilasciato, ho contattato la nostra recensore residente di casa intelligente Jennifer Pattison Tuohy, che ha iniziato a testare il nuovo Spot per la sua prossima recensione. Le prime impressioni di Jen sono state per lo più positive e pensa che il nuovo Spot dovrebbe avere un eccellente rapporto qualità-prezzo a $ 45, ma forse meno al suo prezzo pieno di $ 80. Resta sintonizzato per la recensione completa con la valutazione finale. Per ora, se sei un abbonato Prime e non ti dispiace essere uno dei primi ad adottare, questo accordo potrebbe valerne la pena.