Il padre di Britney Spears ha preso in prestito $ 40.000.

Ora che Britney Spears’ Il conservatorismo è finito e ci sono dubbi sul fatto che qualcuno, incluso suo padre, abbia beneficiato finanziariamente di questa situazione.

A novembre, Spears ha trascorso la maggior parte della sua vita con suo padre nel controllo della sua vita e delle sue finanze, sotto un conservatorio di 13 anni. Fatto Sentenza di un giudice dell’Alta Corte di Los Angeles.

Tuttavia, l’avvocato della Spears, Matthew Rosencard, continua a indagare su dove fossero finiti i soldi del suo cliente in quel momento, e il nuovo rapporto del New York Times afferma che suo padre, Jamie Spears, ha preso in prestito $ 40.000 prima di metterla sotto controllo. Conservatorio nel 2008.

Jamie Spears, l’avvocato di Britney Spears, chiede gli apparecchi acustici a casa del cantante per evitare il deposito

PresaLa società di Lou Taylor, Dry Star Sports & Entertainment Group, ha avviato un’indagine completa sui rapporti di Jamie, sostenendo che suo padre ha preso in prestito denaro dalla società prima di accusarlo di prendere il controllo di sua figlia in un tribunale della California. Denaro e affari personali a causa della sua salute mentale e della sua vulnerabilità in quel momento. Presto assunse Tri Star come manager della tenuta della pop star. Con ciò, un giudice ha posto la Spears sotto un conservatorio e quindi ha dovuto dedicare più tempo e sforzi.

Ora, sono state sollevate domande su cosa sia successo ai soldi dell’attore e se Jamie e Dry Store fossero interessati a tenerla sotto il controllo della guardia.

Pagina sei Rosencard si chiede perché il patrimonio netto di Britney fosse di circa $ 60 milioni quando ha continuato a operare durante i suoi 13 anni di conservazione. L’implicazione è che Tri Star e suo padre hanno preso più soldi del necessario.

I rappresentanti di Dry Star e Jamie non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Fox News.