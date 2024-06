Il passeggero trattenuto con nastro adesivo durante il volo rischia una multa

La signora Wells 5 Kens ha detto A San Antonio, aveva problemi di salute mentale e si è scusata in una dichiarazione.

“So che non era razionale e non ero in alcun pericolo esterno, ma in quel momento avevo sinceramente paura per la mia vita”, si legge nella dichiarazione. “Le parole non possono esprimere quanto sono dispiaciuto per la paura che ho causato e per le persone che ho ferito.”

La signora Wells, che non è stata raggiunta per un commento, ha detto alla stazione di notizie che dopo essere scesa dall’aereo, è stata ricoverata in ospedale per osservazione e che non aveva un avvocato.

Nessun avvocato è stato elencato nei documenti del tribunale e American Airlines non ha risposto a una richiesta di commento sabato. Non era chiaro se la signora Wells fosse stata formalmente accusata.

Secondo la causa, la signora Wells è passibile di una sanzione civile di 45.000 dollari per il suo comportamento violento nei confronti dell’equipaggio e dei passeggeri. $ 27.950 per aver tentato di aprire la porta del taxi; e $ 9.000 per interferenze con lo svolgimento dei compiti dei membri dell’equipaggio, per un totale di $ 81.950.