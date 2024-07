Il Pentagono completa la missione di crociera a Gaza

Mercoledì il Pentagono ha concluso una missione umanitaria via mare al largo di Gaza nel tentativo di consegnare milioni di chili di cibo nella regione devastata dalla guerra, anche se una nave galleggiante costruita dalle truppe statunitensi ha dovuto affrontare battute d’arresto quasi costanti. Aspettative perdute. Il vice ammiraglio Brad Cooper, l’ufficiale n. 2 del comando centrale degli Stati Uniti, che coordina tutte le operazioni militari statunitensi in Medio Oriente, ha detto ai giornalisti che “la missione marittima che ha coinvolto la nave è stata completata. L’operazione sarà trasferita all’esercito israeliano”. porto di Ashdod, a nord di Gaza, dove il personale americano continuerà a facilitare l’arrivo degli aiuti a bordo delle navi provenienti da Cipro”, ha aggiunto.

Resta da vedere se la nuova operazione ad Ashdod sarà più efficace della nave galleggiante ripetutamente messa da parte, o se placherà le preoccupazioni tra i funzionari statunitensi e i gruppi umanitari che hanno esortato Israele ad allentare la sua stretta mortale su coloro che possono entrare a Gaza via terra. . Uno dei maggiori ostacoli è la sicurezza degli operatori umanitari responsabili di garantire ai palestinesi l’accesso alle esportazioni, poiché i combattimenti in corso tra Israele e Hamas – e lo sconcertante bilancio civile della guerra – hanno paralizzato gli sforzi di approvvigionamento.

Ad oggi, circa un milione di sterline di aiuti sono stati spostati da Ashtod “come prova del concetto”, ha detto Cooper, a cui seguiranno altri milioni di sterline.

Cooper ha definito i 20 milioni di tonnellate di aiuti a Gaza “la più grande quantità di aiuti umanitari mai” forniti al Medio Oriente. I gruppi umanitari lo hanno descritto come parte di ciò che è necessario per affrontare la crisi alimentare di Gaza. READ 40 La migliore cassaforte invisibile del 2022 - Non acquistare una cassaforte invisibile finché non leggi QUESTO!

Il presidente Biden ha annunciato la missione a marzo, dopo che Israele ha respinto le richieste sue e di altri leader di aprire più rotte via terra per la consegna degli aiuti. A quel tempo, i funzionari del Pentagono avevano previsto che la nave galleggiante avrebbe aiutato a consegnare Fino a 2 milioni di pasti al giorno. Citando una stima fornita dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), che aiuta a coordinare le squadre umanitarie che lavorano a Gaza, i funzionari hanno affermato mercoledì che, in totale, la quantità di aiuti portati in mare era sufficiente a sfamare mezzo milione di persone. Kazan al mese.

Biden, parlando durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, ha affermato che la portata della sofferenza e della fame a Gaza rende la missione degli Stati Uniti un imperativo morale, e ha insistito sul fatto che le truppe statunitensi non sarebbero sbarcate, cercando di trovare un delicato equilibrio tra il mantenimento degli americani all’interno. La via del male e lo stare a guardare mentre la carestia si aggiungeva al pedaggio civile della guerra.

Una volta L’operazione, costata più di 200 milioni di dollari, fu afflitta da numerose complicazioni. Il mare costantemente agitato ha colpito e danneggiato la struttura, costringendo a ripetute interruzioni delle operazioni. È importante sottolineare che le squadre umanitarie che avrebbero dovuto distribuire il cibo una volta raggiunto il suolo erano riluttanti a farlo, citando persistenti timori per la sicurezza.

In totale, la nave ha operato per più di 20 giorni, ha detto Cooper. L’ultima volta che è stato operativo è stato alla fine di giugno. Le consegne sono iniziate il 17 maggio, il che significa che è stato in servizio circa un terzo del tempo. READ 'Afghan Girl' ottiene lo status di rifugiata in Italia dalla copertina del National Geographic Magazine

Sonali Korte, l’alto funzionario dell’USAID, ha detto che i funzionari sono fiduciosi che lo spostamento della missione umanitaria ad Ashdod sarebbe una soluzione praticabile, anche se ha riconosciuto che ci saranno degli ostacoli.

“La sfida principale che abbiamo a Gaza in questo momento riguarda l’insicurezza e l’illegalità, che impediscono la consegna degli aiuti una volta arrivati ​​a Gaza e ai punti di passaggio”, ha detto ai giornalisti.

In una conferenza stampa la scorsa settimana, Biden ha detto di essere “deluso dal fatto che alcune delle cose che ho proposto non abbiano avuto successo”. Della nave galleggiante in particolare, ha detto: “Credo che avrà molto successo”.

Il massimo repubblicano della Commissione per le Forze Armate del Senato e frequente critico del presidente, il Sen. Roger Wicker (Miss.) ha catturato l’annuncio mercoledì. La missione, ha detto, è stata “una vergogna nazionale”.

Wicker e altri legislatori repubblicani hanno avvertito sin dal suo inizio che lo spiegamento della nave, insieme alle circa 1.000 truppe necessarie per costruirla e gestirla, fornirebbe l’opportunità di colpire gli avversari statunitensi nella regione. Tali timori sono infondati.