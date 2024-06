Il personaggio principale e Shin Megami Tensei rivelano che non potrai vedere tutti i dungeon di Metaphor: ReFantazio in una sola partita poiché il nuovo JRPG offre “più libertà”

Katsura Hashino, regista di Mastermind Persona e Shin Megami Tensei, spiega quanto sarà grande il prossimo JRPG di Atlus Metafora: rifantasio Lo è – ed è per questo che probabilmente dovrai giocare più volte per sperimentare ogni dungeon.

Mancano solo pochi mesi da qui al grande rilascio di Metaphor: ReFantazio questo autunno, il nuovo JRPG di Atlus sembra assolutamente enorme. Ho parlato di recente gioco, Il regista Katsura Hashino rivela quanto è grande il gioco e come si distingue dai precedenti giochi dello studio come Persona. Come nel gioco Persona, ci sono molti dungeon da esplorare, ma al contrario, non tutti sono lineari. Secondo Hashino, i giocatori hanno più libertà in Metaphor: ReFantazio di scegliere come e dove progredire.

“Immagina se andassi in vacanza”, spiega lo sviluppatore, confrontando le scelte che si affrontano nella realtà con quelle che si potrebbero trovare nel gioco. “Vai in una città e hai 10 posti elencati nel tuo diario di viaggio. Alcuni potrebbero richiedere due giorni per apprezzarli, mentre altri potrebbero richiedere mezza giornata. Alcuni potrebbero richiedere una guida o una maggiore preparazione, altri potrebbero richiedere un po’ più di sicurezza ma non puoi fare tutto.” Proprio come una persona non può “fare tutto” mentre prende decisioni nella vita reale, non può nemmeno realizzare tutto ciò che è disponibile per giocare in Metaphor: ReFantazio in una volta.

“In questo gioco viaggi molto”, continua Hashino, “e quando arrivi a destinazione, puoi scegliere tra diversi dungeon che puoi affrontare e tutti questi dungeon hanno anche diversi livelli di difficoltà, quindi è gentile sta a te decidere come trascorrere il tuo tempo. In questo modo c’è più libertà.” La storia principale in sé è coerente con Metaphor: ReFantazio, ma sembra che ci siano ancora molte scelte al suo interno: sembra sicuramente diverso dal mondo televisivo di Persona 4 o dai palazzi di Persona 5, e personalmente non vedo l’ora di farlo. giocare.

“È decisamente più difficile di un personaggio”: il leader di Shin Megami Tensei spiega che la sua nuova metafora da JRPG: ReFantazio ha bisogno di più di una sfida, altrimenti “non sembrerà giusto”