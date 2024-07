Il più notevole è venuto dal video della canzone di Kendrick Lamar “Not Like Us”, in cui Drake ha parodiato il video musicale.

Kendrick Lamar ha pubblicato il video musicale di “Not Like Us” davanti a un pubblico vorace il 4 luglio e, come tutto ciò che il rapper vincitore del Premio Pulitzer ha fatto da marzo, è una raccolta fortemente criptica di sarcasmo e battute a scapito della il suo rivale canadese, Drake. Il video di quasi sei minuti, che arriva durante un mese di escalation di faida tra i due rapper, è in cima alla lista dei brani di tendenza di YouTube con più di 17 milioni di visualizzazioni a partire da venerdì pomeriggio. La traccia – in cui Lamar definisce Drake un “colonizzatore” e afferma che usa “false credenziali di strada” per cercare di adattarsi ad altri rapper del settore – era già in cima alla classifica Billboard Hot 100 a maggio, quando molti dichiararono Lamar il vincitore. della carne di manzo. Da allora ha celebrato la sua vittoria con uno spettacolo a Inglewood, in California, il Juneteenth, mentre Drake ha cancellato i suoi post su Instagram sulla carne dopo aver pubblicato la sua ultima traccia parodia all’inizio di maggio.

Ma mentre i fan del rap iniziano a decodificare il nuovo video di Lamar, diventa chiaro che non ha ancora finito di criticare Drake. Di seguito una guida ai riferimenti e agli insulti presenti nel video.

Il gufo lo è mascotte In un certo senso per Drake, che ha fondato l’etichetta discografica OVO Sound e il marchio di lifestyle OVO. (Nota come le lettere assomigliano a un’emoji di gufo.)

Sfortunatamente per Drake, Lamar ha accesso anche ai gufi, e in realtà li ha sottoposti a questo per il suo video musicale. READ L'attrice ucraino-americana Mila Kunis afferma che i russi non sono nemici

In una scena, un gufo colpisce una piñata con un bastone finché non esplode, mentre un disclaimer sullo schermo prende in giro “OVO” con un insulto che non possiamo pubblicare qui.

Poi, alla fine del video, Lamar fissa un gufo in gabbia. La musica di sottofondo si interrompe mentre lui si allontana dallo schermo e l’uccello si gira verso la telecamera, tutto solo.

I figli di Lamar e la sua fidanzata Whitney Alford appaiono in una breve scena

Durante un periodo particolarmente teso nella faida, all’inizio di maggio, Drake pubblicò una canzone satirica di sette minuti chiamata “Family Matters” che includeva affermazioni infondate secondo cui Lamar aveva abusato della sua fidanzata, Whitney Alford. La canzone indicava anche che Dave Free, collaboratore creativo di lunga data di Lamar, è il padre biologico di uno dei figli di Lamar e Alford.

Lamar ha risposto a queste accuse incaricando Free di dirigere il suo nuovo video musicale, che includeva una scena in cui Alford, Lamar e i loro due bambini piccoli ballano in soggiorno con un testo chiaramente diretto a Drake: “La questione della famiglia e la verità di la questione / Era il piano di Dio mostrarvi il bugiardo.”

Drake non è stato il solo a muovere accuse gravi durante la battaglia rap. La canzone “Not Like Us” includeva diversi versi che indicavano, senza citare prove, che Drake è un molestatore di bambini. Lamar ha rafforzato queste accuse nel video, giocando a saltare i quadrati in una scena mentre rappa: “Non sei stanco? Sto cercando di trovare un accordo, e potrebbe essere di prim’ordine”.

Push-up, Total Burgers e altri messaggi nascosti

Lamar è stato anche fotografato mentre faceva flessioni su blocchi di cemento, in un’apparente risposta alla canzone satirica di Drake “Push Ups”, che attaccava l’integrità artistica di Lamar. READ Miss USA, Miss Teen USA si dimette dopo il "bullismo" al concorso: fonte

Per aggiungere ulteriore tocco, Lamar ha aggiunto al video riferimenti alle sue radici a Compton, in California. La star del basket americano DeMar DeRozan, nato a Compton, è apparsa nel video, così come il ballerino Tommy the Clown, cresciuto a Los Angeles. Nel video, folle di persone e ballerini visitano monumenti locali come Compton Court e il Tam’s Burger Restaurant.