Il presidente di Panama liquida questa importante questione come un “problema per gli Stati Uniti”

Il presidente di Panama ha affermato che la crisi migratoria in corso nell’emisfero occidentale è “un problema degli Stati Uniti”, aggiungendo che i voli di deportazione parzialmente finanziati dagli Stati Uniti sono solo volontari.

“Questo è un problema per gli Stati Uniti e stiamo lavorando per gestirlo”, ha detto giovedì il neoeletto presidente Jose Raul Molino.

“La gente non vuole vivere qui a Panama. Vogliono andare negli Stati Uniti.”

Panama è un’importante area di transito per i migranti diretti a nord, molti dei quali si spostano attraverso il Darien Gap, un’enorme foresta che attraversa Panama e la Colombia e funge da corridoio attraverso l’America Centrale verso gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno collaborato con Panama e Colombia per cercare di limitare gli attraversamenti, inclusa una campagna di 60 giorni lo scorso anno per affrontare la crisi umanitaria.

La campagna mira a porre fine alla circolazione illegale delle persone, aprire nuovi “percorsi legali e flessibili” per i migranti e lanciare un piano per “ridurre la povertà, migliorare la fornitura di servizi pubblici, creare posti di lavoro e promuovere opportunità economiche e sostenibili nelle comunità di confine in nel nord della Colombia e nel sud di Panama, attraverso partenariati internazionali”. Attraverso le istituzioni finanziarie, la società civile e il settore privato.

Ma più di mezzo milione di migranti si sono trasferiti a Panama lo scorso anno e Molyneux si è impegnata ad apportare modifiche per risolvere la crisi e rendere Panama una destinazione meno attraente.

Si è anche impegnato ad aumentare le deportazioni.







All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa in cui si afferma che pagheranno i voli di deportazione e altra assistenza per aiutare Panama a deportare i migranti.

Un portavoce degli Stati Uniti ha affermato che gli sforzi per rimpatriare alcuni migranti “aiuteranno a scoraggiare l’immigrazione irregolare nella regione e sul nostro confine meridionale e a fermare l’arricchimento delle reti di contrabbando dannose che sfruttano i migranti vulnerabili”.

Tuttavia, Molyneux ha chiarito questa settimana che gli unici migranti che verranno rimandati indietro saranno quelli che acconsentiranno a farlo.

Se i migranti non vogliono tornare nei loro Paesi, “andranno negli Stati Uniti. Non posso arrestarli. Non possiamo rimpatriarli con la forza”.

L’amministrazione Biden ha sottolineato l’importanza delle relazioni estere e della cooperazione come parte della sua strategia per ridurre i valichi di frontiera, che sono esplosi sotto il suo controllo mentre la crisi dei confini rimane una delle principali questioni politiche negli Stati Uniti.







I repubblicani hanno accusato l’amministrazione Biden di aver invertito le politiche dell’era Trump e l’hanno accusata di stimolare l’immigrazione grazie alle politiche di “frontiere aperte”.

L’amministrazione ha affermato di aver bisogno di finanziamenti e riforme da parte del Congresso, che finora non è riuscita a fornire.

Ma recentemente ha notato che i numeri sono diminuiti da quando il presidente Biden ha annunciato un ordine esecutivo che limita gli attraversamenti e aumenta gli standard per i colloqui di asilo.

Da giugno gli incontri sono diminuiti di oltre il 50% e il numero di problemi è diminuito del 70%.

I funzionari affermano inoltre che l’amministrazione ha deportato e rimpatriato più di 50.000 persone in più di 100 paesi.

Nelle sue dichiarazioni alla stampa, Molino ha detto che spera che anche le prossime elezioni venezuelane possano aiutare.

“Praticamente tutto il Venezuela passa di lì ogni giorno”, ha detto Molino.

“Se le elezioni in questo paese fossero condotte correttamente, rispettando la volontà popolare indipendentemente da chi vince, sono sicuro che quel numero diminuirebbe”.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.