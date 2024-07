CNN

L’Iran Il presidente eletto iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato di essere ansioso di migliorare le relazioni con l’Europa, nonostante accusi il continente di rinnegare i suoi impegni per alleviare l’impatto delle sanzioni statunitensi.

“Nonostante questi passi sbagliati, non vedo l’ora di impegnarmi in un dialogo costruttivo con i paesi europei per mettere le nostre relazioni sulla strada giusta, basata sui principi di rispetto reciproco e uguaglianza”, ha scritto Pezeshkian sul Tehran Times in lingua inglese.

Pezishkian ha aggiunto che ci sono molte aree di cooperazione che potrebbero essere esplorate una volta che le potenze europee “accetteranno questa realtà e abbandoneranno l’arrogante superiorità morale unita alle crisi artificiali che hanno afflitto le nostre relazioni per così tanto tempo”.

Nel 2018, sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti si sono ritirati Dallo storico accordo sul nucleareL’Iran si è ritirato dall’accordo sul nucleare ufficialmente noto come Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) – una mossa di cui l’UE, il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno successivamente dichiarato di “dispiacere profondamente” – e ha reimposto le sanzioni.

Pezchikian ha affermato che i paesi europei hanno preso 11 impegni nei confronti dell’Iran “per cercare di salvare l’accordo e mitigare l’impatto delle sanzioni illegali e unilaterali imposte dagli Stati Uniti sulla nostra economia”.

Ha aggiunto: “I paesi europei si sono tirati indietro rispetto a tutti questi impegni, ma si aspettano irragionevolmente che l’Iran adempia unilateralmente a tutti i suoi obblighi ai sensi dell’accordo nucleare”.

Ha affermato che gli impegni includono “garantire transazioni bancarie efficienti, proteggere efficacemente le aziende dalle sanzioni statunitensi e incoraggiare gli investimenti in Iran”.

Pezeshkian, un cardiochirurgo e legislatore esperto di 69 anni, Ha vinto le elezioni presidenziali iraniane Rouhani, capo del Consiglio Supremo per la Politica Estera dell’Iran, ha vinto sabato scorso con la maggioranza dei voti, sconfiggendo il suo rivale intransigente Saeed Jalili, l’ex negoziatore nucleare iraniano, in un voto cruciale in mezzo alle crescenti tensioni a livello nazionale e internazionale.

Il riformista sostiene il dialogo con i nemici dell’Iran, soprattutto per quanto riguarda il suo programma nucleare, e vede in questo un modo per affrontare le questioni interne del Paese.

“Vorrei sottolineare che la dottrina di difesa dell’Iran non include armi nucleari ed esortare gli Stati Uniti a imparare dagli errori di calcolo del passato e ad adattare la propria politica di conseguenza”, ha scritto Pezeshkian.

Ha aggiunto: “I decisori a Washington devono rendersi conto che la politica basata sull’incitamento dei paesi regionali gli uni contro gli altri non ha avuto successo e non avrà successo in futuro”.

Il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha l’ultima parola su tutti gli affari di stato. Alla fine Pezeshkian si arrenderà a Khamenei, che ha condannato coloro che cercano di migliorare le relazioni con l’Occidente su questioni di politica estera.