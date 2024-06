CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica (AP) – Presidente del Sudafrica Cirillo Ramaphosa È stato rieletto dai parlamentari per un secondo mandato venerdì, dopo che il suo partito ha raggiunto un drammatico accordo di coalizione in fase avanzata con un ex rivale politico poche ore prima del voto.

Ramaphosa è un leader Congresso nazionale AfricanoHa vinto in modo convincente in Parlamento contro un candidato a sorpresa anch’egli nominato: Julius Malema del partito di estrema sinistra Combattenti per la libertà economica. Ramaphosa ha ricevuto 283 voti contro i 44 di Malema su un consiglio composto da 400 membri.

Ramaphosa, 71 anni, si è assicurato il suo secondo mandato con l’aiuto dei legislatori del secondo partito più grande del paese, l’Alleanza Democratica, e di alcuni partiti minori. Lo hanno sostenuto nel voto e sono riusciti a tagliare il traguardo dopo che l’ANC ha perso la maggioranza di lunga data in un’elezione storica due settimane fa, riducendo il numero dei suoi seggi a 159 seggi in Parlamento.

Durante una pausa in quella che si è rivelata una maratona di sessione parlamentare, l’ANC ha firmato un accordo dell’ultimo minuto con l’Alleanza Democratica, garantendo di fatto la sopravvivenza di Ramaphosa come leader dell’economia più industrializzata dell’Africa. I partiti parteciperanno ora al governo del Sudafrica nella sua prima coalizione nazionale, dove nessun partito ha la maggioranza in Parlamento.

Transazione, che viene denominata Un governo di unità nazionaleriunisce l’ANC Con il procuratore distrettuale, un partito a guida bianca che è stata per anni la principale opposizione e la più severa critica dell’ANC. All’accordo hanno aderito anche almeno altri due piccoli partiti.

Ramaphos ha annullato l’accordo, che è stato inviato Il Sud Africa in acque inesplorate “Una nuova nascita, una nuova era per il nostro Paese”. Ha detto che è giunto il momento per i partiti di “superare le loro differenze e lavorare insieme”.

Ha detto: “Questo è ciò che faremo e questo è ciò che mi impegno a realizzare come presidente”.

L’African National Congress, il famoso partito di Nelson Mandela, governa il Sudafrica con un’ampia maggioranza dalla fine dello scorso anno. Sistema di apartheid di governo della minoranza bianca Nel 1994.

Ma ha perso La maggior parte di loro ha 30 anni Nelle modeste elezioni nazionali del 29 maggio, che hanno segnato una svolta per il Paese. La votazione si è svolta in un contesto ampio Insoddisfazione per il Sud Africa Alti livelli di povertà, disuguaglianza e disoccupazione.

Gli analisti avvertono che potrebbero esserci complicazioni in vista, nonostante la netta differenza tra le ideologie dell’ANC, un ex movimento di liberazione, e l’Alleanza Democratica centrista e favorevole agli affari, che ha ottenuto il 21% dei voti nelle elezioni nazionali, la seconda più grande condividere. Dopo di lui. ANC 40%.

Ad esempio, il procuratore distrettuale non è d’accordo con la mossa del governo dell’ANC Ha accusato Israele di aver commesso un genocidio a Gaza In un caso molto delicato davanti alla Corte Suprema delle Nazioni Unite.

Il leader del procuratore distrettuale John Steenhausen è stato il primo a confermare l’accordo.

Ha detto dopo essersi allontanato dai lavori di venerdì per tenere un discorso televisivo in diretta in cui ha affermato che è stato firmato un accordo e che i legislatori del DA voteranno per Ramaphosa come presidente.

Il Parlamento ha avuto inizio alle 10 nella cornice insolita di un centro congressi vicino al lungomare di Città del Capo, appena oltre il centro storico. L’incendio ha distrutto l’edificio dell’Assemblea nazionale Nel 2022. L’Assemblea ha tenuto per la prima volta il giuramento di centinaia di nuovi legislatori, durato ore, e l’elezione di un presidente e di un vicepresidente.

La votazione per il presidente è iniziata a tarda notte, con i risultati annunciati dopo le 22:00, e Ramaphosa ha terminato il suo discorso di accettazione mentre l’orologio ticchettava oltre la mezzanotte fino a sabato.

Il partito della Knesset, guidato dall’ex presidente Jacob Zuma, ha boicottato la sessione, ma ciò non ha influito sul voto, poiché il quorum è richiesto solo da un terzo dei membri del consiglio.

Il segretario generale dell’ANC Fikile Mbalula ha detto che il partito è aperto a parlare con chiunque altro voglia unirsi al governo di unità nazionale. Ci sono 18 partiti politici rappresentati in Parlamento, e ha affermato che l’accordo multipartitico “darà priorità al Paese superando le divisioni politiche e ideologiche”.

Alcuni partiti, compreso quello di Malema, si sono rifiutati di aderire.

Gli altri due partiti che hanno aderito all’accordo di coalizione sono: Partito della Libertà Inkatha e l’Alleanza Nazionale, che ha attirato l’attenzione in parte perché il suo leader, Guyton MacKenzie, ha scontato una pena detentiva per rapina in banca.

McKenzie ha detto che gli è stata data una seconda possibilità di vita, e che anche il Sudafrica ne ha una adesso, la possibilità di risolvere i suoi profondi problemi sociali ed economici.

L’ANC aveva dovuto affrontare una scadenza per Raggiungere un accordo di coalizione Il Parlamento doveva votare per il presidente entro 14 giorni dall’annuncio dei risultati elettorali del 2 giugno. Da due settimane l’ANC cerca di raggiungere un accordo di coalizione I negoziati finali sono proseguiti durante la notte Da giovedì a venerdì, hanno detto i funzionari del partito.

Il Sud Africa non ha affrontato Questo livello di incertezza politica Da quando l’ANC è salito al potere nel 1994 Le prime elezioni per tutte le razze sono finite Quasi mezzo secolo di apartheid. Da allora, tutti i leader del Sud Africa appartengono all’ANC. A cominciare da Mandela.

Il nuovo governo di unità nazionale è tornato anche al modo in cui Mandela, il primo presidente nero del Sud Africa, invitò gli oppositori politici a far parte di un governo di unità nel 1994 in un processo di riconciliazione quando l’ANC aveva la maggioranza. Ramaphosa ha svolto un ruolo chiave in quei negoziati come giovane politico.

Questa volta la mano dell’ANC è stata forzata.

“L’ANC è stata molto generosa nell’accettare la sconfitta e nel dire: ‘Parliamo’”, ha detto il leader dell’Autorità Palestinese Mackenzie.

