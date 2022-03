Il prezzo di GTA 5 PS5 è sorprendentemente generoso, a buon mercato fino al 14 giugno

Aggiornare: Prezzi diretti nel Regno Unito PS Negozio Anche meno del previsto. GTA 5 La campagna per giocatore singolo ti costerà solo £ 8,75 su PS5 fino al 14 giugno, mentre GTA Online Sarà gratuito fino alla data sopra indicata. Prezzo combinato per Tutti e due Questo sale a £ 34,99 dopo 14 giugno, mentre GTA Online da solo costerà £ 17,99 dopo 14 giugno. Questa è una presentazione introduttiva, e strada Più generoso di quanto ci aspettassimo.

Storia originale: Preordini per GTA 5 La riedizione, in arrivo su PlayStation 5 dal 14 marzo, è La trasmissione in diretta è iniziata in alcune parti della parola. E c’è una grande sorpresa: è economico – straordinariamente. Mentre molti potrebbero ritenere che Rockstar gli debba Aggiornamento gratuito da PS4 a PS5La campagna per giocatore singolo avrà un prezzo di soli $ 14,99 al lancio, come parte dell’offerta di lancio. Questo è il dollaro australiano, che viene convertito a circa $ 9,99 negli Stati Uniti.

Ora ci sono alcune cose da tenere a mente qui: GTA OnlineQuello anche 14,99 € su Xbox Series X | S sarà gratuito per tre mesi su PS5, quindi non dovrai pagarlo se lo richiedi prima del 14 giugno. Prezzo sia per giocatore singolo che multiplayer abbonato Salirà a A $ 59,95 dal 14 giugno.

È interessante che l’australiano PS Negozio La pagina afferma che il prezzo per GTA 5, incluso GTA Online, sarà di £ 34,99 a partire dal 14 giugno, anche se questo è l’unico prezzo disponibile nel Regno Unito in questo momento. Ci aspettiamo £ 9,99 per la suddetta offerta introduttiva per giocatore singolo e daremo un’occhiata a Rockstar, anche se dovrebbe essere confermato più tardi stasera quando i preordini saranno attivi.

È una modalità complicata, ma in pratica ottieni GTA Online gratuitamente fino al 14 giugno su PS5 e non costerà molto nemmeno a un giocatore per i primi tre mesi. Il prezzo salirà oltre il periodo di lancio, ma francamente sembra un affare migliore del previsto finora. Aggiorneremo le informazioni concrete sui prezzi non appena le avremo.