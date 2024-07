Il Primo Discendente, raccontato da Steam Reviews

Uno screenshot di The First Descendant con alcuni estratti dalle sue recensioni su Steam. immagine : Nixon/Kotaku

Il colosso editoriale coreano Nexon ha recentemente rilasciato la propria versione dello sparatutto free-to-play basato sul saccheggio Primo discendenteDalla nascita del genere, oltre dieci anni fa, molti titoli sono andati e venuti, ma due sono rimasti costantemente in prima linea: Digital Extremes. Guerra dei frame E Benjy Casseruola Franchising commerciale. Primo discendente Rimane nell’ombra di entrambi, ma la domanda nella mente di tutti è se prospererà con questi confronti o soffrirà a causa di essi.

Perché questo titolo AAA poco conosciuto è poco più di un clone di Far Cry

Il verdetto iniziale è che il gioco non sembra eccezionale. È passata solo una settimana e sembra che tutti stiano già parlando dei giochi che emula. Di più Di cosa stanno parlando Primo discendente. Nel caso CasseruolaAnche Nixon lo era Accusato di furto di beni artistici Direttamente dal gioco. Zach (sì, abbiamo uno di quei giochi) lo ha definito “un mix indimenticabile dei migliori giochi” di sempre Gioca ampiamenteA un certo punto, lo paragona addirittura a maccheroni al formaggio, e sebbene il paragone sia un po’ più positivo di quanto sembri (perché chi può odiare maccheroni al formaggio), non è ancora così brillante.

Nexon è noto per creare giochi spesso pieni di microtransazioni, che sono come imitazioni di giochi esistenti più grandi. La maggior parte delle chiacchiere che ho sentito sul gioco si sono concentrate sulle microtransazioni apparentemente ingombranti. Dopo aver dato una rapida occhiata al gioco per farmi un’idea di quanto sia brutto, ho trovato quella stronzata Primo discendente Cerca di tirarlo fuori NO OK.

Il prezzo corrente per alcune delle loro skin definitive può coprire un numero qualsiasi di cose, ad esempio: alcuni pasti semplici, generi alimentari, diversi drink per te e un po’ di compagnia all’happy hour più vicino, Innumerevoli giochi nei saldi estivi di Steamuna giornata al parco divertimenti, o una buona parte di un volo a un prezzo ragionevole, o, sai, un conto o due.

I giocatori non erano entusiasti di questi prezzi, così come della lunga lista di cose da cui il gioco poteva trarre profitto. Tuttavia già da tempo spettegolavano. Primo discendenteCi sono skin e personaggi più attraenti, come Ult Bunny, che viene fornito con una finestra ordinata. Quindi non lo so, amico. Ne vinci alcuni e ne perdi alcuni. Ecco un esempio dei pensieri complessi (e talvolta lussuriosi) di alcuni giocatori su… Il primo erede.

Screenshot della recensione Steam di The First Descendant. Immagine dello schermo : Valvola/Kotaku

