Il primo giorno prevede l’anteprima di record per un valore compreso tra 5 e 6 milioni di dollari

Introduzione fondamentale Un posto tranquillo: primo giorno Sto andando alla serata di anteprima del disco di franchising di Penn $ 5 milioni – $ 6 milioniDiverse fonti hanno riferito che gli orari degli spettacoli iniziavano alle 15:00.

La cifra di stasera supera facilmente i 4,3 milioni di dollari realizzati dal primo film nel 2018, e i 4,8 milioni di dollari che Un posto tranquillo: seconda parte il giovedì prima del fine settimana del Memorial Day 2021, quando l’estate inizia nei cinema recentemente riaperti.

Entrambi questi film sono stati diretti da John Krasinski, mentre il prequel è stato diretto e scritto maiale Il regista Michael Sarnosky. Il prequel racconta la storia di come feroci alieni con orecchie estremamente sensibili sbarcarono sulla Terra a New York City. Il premio Oscar Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

Le recensioni sono ottime con l’86% di novità certificate, anche se finora è il valore più basso del franchise dopo il Capitolo 1 (96%) e il Capitolo 2 (91%). CinemaScore esce domani, comunque Un posto tranquillo Ha conseguito la votazione B+, mentre… La seconda parte Ha ottenuto un A-.

Questo prequel segue con un weekend di apertura da oltre 40 milioni di dollari e, poiché è un film di genere, può essere anticipato. Le anteprime per il primo film hanno rappresentato il 23% dell’incasso del venerdì di 18,8 milioni di dollari, in vista di un fine settimana di 3 giorni da 50,2 milioni di dollari, mentre le anteprime per il sequel hanno rappresentato il 25% dell’incasso del primo venerdì di 19,3 milioni di dollari per un incasso di 3 giorni di 47,5 milioni di dollari. , 4 giorni. $ 57 milioni durante il fine settimana del Memorial Day. È troppo presto per dire se c’è un “5” davanti a te Il primo giornoApertura. La produzione Platinum Dunes è classificata PG-13. La Paramount ha tenuto la sua première a New York ieri sera all’AMC Lincoln Center.

Warner Bros.

A questo punto, stiamo parlando di 1-1,5 milioni di dollari per il costoso film epico di tre ore di Kevin Costner, Orizzonte: Epica americana – Capitolo uno. A quel livello, potrebbe ottenere l’uscita nelle sale di New Line, che è un accordo di distribuzione 12 milioni di dollariMi rendo conto che questo titolo vecchio stile è un film a combustione lenta, non un film one-shot che viene proiettato nel fine settimana di apertura. Il successo di questo film si giudica meglio nei primi 10 giorni, dato che molti film si prendono una vacanza estiva questa settimana.

Ha una valutazione del 41% su Rotten Tomatoes, che non è così negativa come quella di Costner. postino Del 14%, anche se vicino Mondo acquatico47% Rotten (da lui prodotto) ma incluso nel suo film del 2003 Campo aperto (79% certificato fresco) e ha vinto diversi Academy Awards ballando con i lupi (L’87% delle sue opere sono nuove e approvate). Delle sue opere occidentali, Campo aperto Ha aperto con un massimo di 14 milioni di dollari, è stato distribuito dalla Disney e ha concluso la sua corsa a 58,3 milioni di dollari.

“Dentro e fuori 2” Disney

Come previsto, Disney/Pixar Al rovescio 2 Il film incasserà tra i 55 e i 60 milioni di dollari questo fine settimana. Mercoledì, il film ha superato i 400 milioni di dollari nel suo tredicesimo giorno di uscita. Questo numero è superiore del 2% rispetto a… Barbie, Che ammontava a 394,4 milioni di dollari allo stesso tempo e si è concluso con 636,2 milioni di dollari. Il sequel diretto da Kelsey Mann supererà la soglia globale del miliardo di dollari questo fine settimana, diventando il 54esimo titolo a raggiungere questo traguardo.