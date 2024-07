Il primo lancio del razzo Ariane 6: un grande razzo si prepara a dirigersi verso il cielo

Fonte immagine, Agenzia spaziale europea/Centro nazionale di studi spaziali/Arianerobe

autore, Jonathan Amos

Ruolo, Reporter scientifico



9 luglio 2024, 12:27 GMT Aggiornato 2 ore fa

Il nuovo grande razzo europeo Ariane 6 effettuerà il suo volo inaugurale in una data successiva.

La navicella spaziale verrà lanciata dalla Guyana francese in una missione dimostrativa per mettere in orbita un gruppo di satelliti.

Sviluppato con un costo di 4 miliardi di euro (3,4 miliardi di sterline), Ariane 6 è un potente razzo che offre ai governi e alle aziende europee l’accesso allo spazio indipendentemente dal resto del mondo.

Ha già sostenuto i contratti di lancio, ma si teme che il suo design possa limitarne le prospettive future.

Come il suo predecessore, l’Ariane 5, il nuovo modello è riutilizzabile: è necessario un nuovo razzo per ogni missione, mentre gli ultimi veicoli statunitensi sono costruiti per essere completamente o parzialmente riutilizzabili.

Tuttavia, i funzionari spaziali europei ritengono che il razzo Ariane 6 sia in grado di trovare un posto tutto suo.

“Questo è un grande momento”, ha affermato il direttore generale dell’ESA Joseph Aschbacher.

Ha dichiarato a BBC News: “La vita quotidiana oggi dipende davvero dalle informazioni provenienti dai satelliti, dalle telecomunicazioni e dall’osservazione della Terra alle previsioni meteorologiche e alla gestione dei disastri. È inconcepibile che l’Europa non abbia garantito un accesso indipendente allo spazio”.

Il lancio è previsto dallo spazioporto equatoriale di Kourou durante una finestra di quattro ore, a partire dalle 15:00 ora locale (20:00 CEST; 19:00 GMT).

In apparenza, il Phone 6 sembra molto simile al vecchio Phone 5, ma sotto la pelle sfrutta le moderne tecniche di produzione (stampa 3D, saldatura ad attrito, design in realtà aumentata, ecc.) che dovrebbero portare a una produzione più rapida ed economica . READ Un fossile svela i segreti di uno dei rettili più misteriosi della natura

Il razzo Ariane 6 funzionerà in due forme:

Il 62 sarà dotato di due booster laterali a propellente solido per sollevare carichi utili di medie dimensioni

Il 64 avrà quattro booster collegabili per sollevare i satelliti più pesanti sul mercato

Lo stadio centrale è integrato da un secondo stadio, o superiore, che posizionerà i carichi utili nelle loro orbite precise in alto sopra la Terra.

Questa fase può essere interrotta e riavviata più volte, il che è utile quando si lanciano grandi lotti di satelliti in una costellazione o in una rete. La possibilità di riaccensione consente inoltre al palco di riportarsi sulla Terra in modo che non diventi un pezzo di detriti spaziali rimasti.

La missione di martedì utilizzerà un missile Ariane 62, poiché il missile salirà ad un’altitudine di 580 chilometri prima di iniziare a scaricare carichi utili gratuiti.

È un mix di università e veicoli spaziali commerciali. Comprende due capsule che tenteranno di sopravvivere a una caduta ardente attraverso l’atmosfera prima di atterrare nell’Oceano Pacifico.

Una delle capsule, chiamata Nex Bikini, è un modello in piccola scala di un’azienda franco-tedesca che mira a sviluppare un veicolo spaziale in grado di trasportare rifornimenti e persone da e verso le stazioni spaziali nell’orbita terrestre.

Ariane 6 contro Falcon 9

I voli inaugurali sono sempre occasioni rischiose. Non è raro che un nuovo progetto di razzo fallisca.

La navicella spaziale Ariane 5 è famosa per essere esplosa 37 secondi dopo il decollo dalla Terra durante il suo volo inaugurale nel 1996. La perdita è stata attribuita a un errore del software di controllo.

Ma poi un razzo modificato è tornato a dominare il mercato dei lanci commerciali dei satelliti più grandi del mondo. Questo dominio è stato interrotto solo negli anni 2000 dall’imprenditore americano Elon Musk e dai suoi razzi riutilizzabili Falcon 9. READ La NASA ci informerà tutti sulla missione lunare Artemis 1 oggi. Come seguirli online.

Le tariffe e le tariffe dei voli Falcon riducono la competitività di Ariane 5.

Commenta la foto, Illustrazione: La capsula Nyx Bikini della Exploration Company è una dimostrazione di rientro su piccola scala

L’Europa si sta muovendo verso il riutilizzo, ma le tecnologie necessarie non saranno in servizio prima del 2030. Nel frattempo, Musk sta introducendo razzi più grandi che promettono di ridurre ulteriormente i costi di lancio.

Quindi, Ariane-6 entra in un ambiente stimolante.

“Tutti possiamo avere le nostre opinioni”, ha affermato Lucia Linares, a capo della strategia di trasporto spaziale dell’ESA. “Quello che posso confermare è che abbiamo un portafoglio ordini completo”.

“Penso che la parola sia rivolta ai clienti: hanno detto che Ariane-6 è la soluzione alle loro esigenze”.

Fonte immagine, Gruppo Arian Commenta la foto, Il motore dello stadio principale del razzo Ariane 6 brucia una miscela di idrogeno liquido e ossigeno liquido

Ci sono contratti di lancio per un missile che porterà con sé durante i primi tre anni di attività. Questi contratti includono 18 lanci per un altro miliardario americano, Jeff Bezos, che vuole creare un gruppo di satelliti Internet chiamato “Kuiper”.

I funzionari europei mirano a lanciare un razzo Ariane 6 circa una volta al mese.

Se si riesce a raggiungere questa velocità di volo, il razzo dovrebbe essere in grado di stabilizzarsi, ha affermato Pierre Lyonet della società di consulenza spaziale ASD Eurospace.

Ha detto a BBC News: “In primo luogo, dobbiamo garantire che ci sia una domanda sufficiente da parte dei clienti europei – le istituzioni europee. Poi Ariane deve conquistare alcuni clienti commerciali insieme a Kuiper. Questo le darebbe un mercato.” READ L'evento cosmico che ha riscritto la storia del clima della Terra

“Ma è una questione di prezzi. Se il prezzo del missile Falcon 9 dovesse essere sistematicamente inferiore a quello del missile Ariane 6, ci sarebbe un problema.”

Ariane 6 è un progetto che coinvolge 13 stati membri dell’ESA, guidati da Francia (56%) e Germania (21%). I 13 partner hanno promesso di pagare sussidi fino a 340 milioni di euro (295 milioni di sterline) all’anno per sostenere la fase iniziale dello sfruttamento di Ariane 6.

Il Regno Unito è stato un attore leader nelle prime fasi del programma di lancio europeo e rimane uno stato membro dell’Agenzia spaziale europea, ma il suo coinvolgimento diretto con Ariane è terminato quando il prototipo di Ariane 4 è stato ritirato nel 2003.

Alcune aziende britanniche continuano a fornire componenti su base commerciale, ed è certo che alcuni veicoli spaziali di costruzione britannica continueranno a volare sul razzo Ariane.