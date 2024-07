Il primo trailer di Captain America: Brave New World rivela la prima apparizione di Red Hulk

Il primo trailer di Captain America: Brave New World ha anticipato l’introduzione di Red Hulk nell’universo cinematografico Marvel.

Il trailer qui sotto presenta Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Danny Ramirez nei panni di Joaquin Torres/Falcon, Carl Lumpley nei panni di Isaiah Bradley, Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Stearns/Leader e Harrison Ford nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Ma la vista di Red Hulk alla fine del trailer farà sicuramente impazzire i fan su cosa questo significhi per il film e per l’MCU in futuro.

Il trailer racconta la storia, che inizia con Thaddeus Ross che chiama Sam Wilson con una proposta: rendere Capitan America uno strumento ufficiale dell’esercito americano. È chiaro che questo non va bene con Sam poiché gli altri giocatori, incluso il Leader, hanno voce in capitolo negli eventi mondiali. C’è anche molta azione, poiché Sam mostra i suoi nuovi poteri di volo. Thaddeus Rose ad un certo punto ha delle parole gentili per Sam, sottolineando che non è Steve Rogers. Sam è d’accordo.

Poi, alla fine del trailer, vediamo Red Hulk afferrare il famoso scudo di Capitan America e sbatterlo al suolo. Sembra che Sam finirà in uno scontro con Red Hulk, e sembra che sarà una battaglia unilaterale, ma la Marvel ha molto su cui ripiegare.

Le fughe di notizie indicavano che Thaddeus Ross di Harrison Ford doveva essere trasformato in un mostro molto più grande e più in CG, cosa che questo trailer ora conferma. Captain America: Brave New World potrebbe essere basato su varie trame dei fumetti di Hulk che si sono svolte tra il 2008 e il 2010, molte delle quali presentavano in primo piano Hulk Rosso. Alcuni fan sono arrivati ​​addirittura al punto di ipotizzare che questo potrebbe essere segretamente un film di Hulk o il canto del cigno di Mark Ruffalo nel MCU.

Il trailer conferma anche che l’attore di Breaking Bad Giancarlo Esposito sarà nel film. A maggio, i rapporti indicavano che Captain America: Brave New World era stato girato di nuovo per aiutare a introdurre il nuovo personaggio di Esposito, il presunto cattivo, nell’ovile.

L'attore aveva in passato espresso interesse ad interpretare il leader degli X-Men, il Professor Xavier, ma ha confermato che si unisce ufficialmente al MCU in un ruolo misterioso. Esposito è arrivato addirittura a dire che era "meglio di quanto si possa immaginare" parlando con i fan, e poi lo ha confermato. Il suo personaggio avrebbe continuato ad avere la sua serie TV.

Nel frattempo potete continuare a leggere sul ritorno del personaggio di Tim Blake Nelson, The Leader, e scopri di più sul cattivo del film.

