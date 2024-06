Il principe William, il principe George e la principessa Charlotte partecipano al London Eras Tour

Il principe William e due dei suoi figli hanno trascorso il suo compleanno partecipando al divertimento di Swiftie.

Venerdì, il principe William e i suoi due figli, il principe George e la principessa Charlotte, hanno partecipato ad una serata del London Eras Tour di Taylor Swift, ha appreso ABC News.

Jeff Spicer/Getty Images Il principe Luigi, principe di Galles, il principe Giorgio, principe di Galles, la principessa Charlotte, principe di Galles, e il principe William, principe di Galles partecipano al servizio di canto natalizio “Insieme a Natale” presso l’Abbazia di Westminster a Londra, l’8 dicembre 2023.

La notizia arriva poche ore dopo che una dolce foto della principessa Kate è stata condivisa venerdì nel post ufficiale di Instagram della coppia per il compleanno del principe William, mostrando William e i suoi tre figli che saltano in aria.

L’amicizia tra il principe William e Swift risale a molto tempo fa.

Nel 2013, i due sono saliti sul palco di una raccolta fondi a Londra con Jon Bon Jovi dove si sono esibiti “Livin’ On a Pray”.

Dave J. Hogan/Centerpoint/Getty Images Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley a Londra, Inghilterra, il 21 giugno 2024.

Il principe William ha parlato di quel momento nel 2021 durante un episodio di “Time to Walk” su Apple Fitness+, un’esperienza di fitness audio in cui un ospite guida gli ascoltatori attraverso un luogo che per loro è significativo.

“Ancora oggi non so cosa mi abbia colpito”, disse all’epoca il principe William riguardo al suo momento sul palco con Swift e Bon Jovi. “Onestamente, anche adesso sono sconvolto per quello che è successo dopo, e non capisco perché ho rinunciato. Ma onestamente, se Taylor Swift ti guardasse negli occhi, ti toccasse il braccio e dicesse: ‘Vieni con me.’ ” Mi sono alzato come un cucciolo e ho detto: “Sì, beh, mi sembra un’idea”. Ottimo, ti seguo.”

Taylor Swift ha dato il via alla sua tappa londinese allo stadio di Wembley venerdì sera.

Taylor Swift ha annunciato la fine del suo Eras Tour durante il suo centesimo spettacolo a Liverpool

Durante il suo primo spettacolo a Londra, le foto mostravano la Swift mentre eseguiva il suo set “Fearless” con un abito nero e oro. Indossava anche una giacca oversize a righe nere con i suoi caratteristici stivali sopra il ginocchio, che di solito indossa per la collezione “Lover”.

La cantante si esibirà lì in altri due spettacoli con Paramore, Met e Griff nel suo concerto di apertura, prima di conquistare l’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, il prossimo fine settimana.

Guarda le foto della sua serata fuori al London Eras Tour qui sotto.

Kevin Mazur/Getty Images Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley a Londra, Inghilterra, il 21 giugno 2024.

Gareth Cattermole/Getty Images Taylor Swift si esibisce sul palco durante il "Taylor Swift | The Eras Tour" allo stadio di Wembley a Londra, Inghilterra, il 21 giugno 2024.

Gareth Cattermole/Getty Images Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley a Londra, Inghilterra, il 21 giugno 2024.

Nota dell’editore: questa storia è stata aggiornata per riflettere le nuove notizie secondo cui il principe Louis non parteciperà al tour di Eras.