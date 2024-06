Il principe William, il principe George e la principessa Charlotte partecipano al London Eras Tour

Il principe William e i suoi due figli si sono uniti al divertimento di Swifty nel giorno del suo compleanno.

Venerdì, il principe William e i suoi figli, il principe George e la principessa Charlotte, hanno partecipato alla prima serata del tour London Eras di Taylor Swift, ha appreso ABC News.

Il principe Luigi del Galles, il principe Giorgio del Galles, la principessa Charlotte del Galles e il principe William partecipano al servizio di canto natalizio “Christmas Together” presso l’Abbazia di Westminster l’8 dicembre 2023 a Londra. Jeff Spicer/Getty Images

Una dolce foto della principessa Kate che mostra William e i suoi tre figli che saltano in aria è stata condivisa su Instagram venerdì nel post ufficiale della coppia per il compleanno del principe William.

L’amicizia tra il principe William e Swift risale a molto tempo fa.

Nel 2013, il duo si è esibito ad una raccolta fondi a Londra con Jon Bon Jovi, dove hanno registrato la canzone “Livin’ on a Prayer”.

Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley il 21 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. Dave J. Hogan/Centerpoint/Getty Images

Il principe William ha parlato del momento durante l’esperienza di audio fitness “Time to Walk” di Apple Fitness+ nel 2021, in cui un ospite ospite ha accompagnato gli ascoltatori attraverso uno spazio significativo.

“Fino ad oggi, non so cosa mi sia preso”, ha detto il principe William del momento sul palco con Swift e Bon Jovi. “Onestamente, anche adesso non capisco cosa sia successo dopo, non capisco perché me ne sono andato. Ma ovviamente, se Taylor Swift ti guarda negli occhi, ti tocca la mano e dice: ‘Vieni con me…’ .. Mi alzo come un cucciolo e dico: “Sì, ti seguo”.

Taylor Swift ha dato il via al suo tour londinese venerdì sera allo stadio di Wembley.

Le foto mostrano la Swift mentre esegue il suo set “Peerless” con un abito con frange nere e dorate durante il suo primo spettacolo a Londra. Indossava anche un blazer gessato nero oversize con i suoi caratteristici stivali sopra il ginocchio, che di solito indossa per il set di “Valentine”.

Il cantante si esibirà in altri due spettacoli insieme ai Paramore, Matteo e Griff prima di conquistare l’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, il prossimo fine settimana.

Guarda qui sotto le foto notturne del suo tour London Eras.

Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley il 21 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. Kevin Mazur/Getty Images

Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley il 21 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. Gareth Cattermole/Getty Images

Taylor Swift si esibisce sul palco durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley il 21 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. Gareth Cattermole/Getty Images

Nota dell’editore: questa storia è stata aggiornata per riflettere un nuovo rapporto secondo cui il principe Louis non parteciperà al tour di Eras.