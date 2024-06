Il processo di domenica si avvia verso un verdetto della giuria

Con ampi resoconti di Il mini capriccio del giudice contro la causa del querelante Creando la reazione di alcuni secondo cui il caso sta per essere respinto dal tribunale, è facile dimenticare che il contenzioso è ancora sulla strada giusta. Non è stato rifiutato. Dipende dal verdetto della giuria.

Dopo una pausa mercoledì nel processo domenicale, le testimonianze sono riprese giovedì. Tramite Craig Clough di Law360.com, l’economista di Stanford Douglas Bernheim Tornò alla posizioneHa trascorso un’intera giornata a testimoniare e finirà la sua testimonianza quando il processo riprenderà lunedì.

Dato che Bernheim è l’ultimo testimone programmato della NFL, la domanda diventa se i pubblici ministeri presenteranno una controprova. Se lo fanno, ci saranno uno o più testimoni aggiuntivi. In caso contrario, sarà il momento di finalizzare le istruzioni della giuria e condurre le argomentazioni conclusive.

Per quanto riguarda Bernheim, la NFL lo ha usato per dipingere una parata di orrori riguardo al potenziale collasso dell’attuale modello televisivo della NFL, che prevede che sia la lega, non le squadre, a vendere i diritti di trasmissione alle reti. Sebbene il caso attuale si concentri esclusivamente sul modo in cui la NFL prezza il pacchetto fuori dal mercato, la lega sta cercando di promuovere l’idea che l’intero processo crollerebbe se alle squadre fosse chiesto di vendere i propri diritti.

In sostanza, le squadre popolari guadagnerebbero molti più soldi, le squadre meno popolari non guadagnerebbero altrettanto, il tetto salariale potrebbe crollare e il calcio potrebbe diminuire a causa dello squilibrio competitivo.

Queste non dovrebbero essere preoccupazioni per il caso in esame, che non si estende ampiamente. Senza essere in aula, è difficile sapere perché gli avvocati dei querelanti non si siano opposti a tutte le domande e le testimonianze intese a far credere alla giuria che questo caso piuttosto ristretto potrebbe essere il primo domino nel crollo della lega. Chiaramente, questa è l’impressione che la lega sta cercando di creare.

Quindi ecco la questione. (Giovedì, Joe Reidy dell’Associated Press Ha pubblicato un riassunto forte Su come il caso è arrivato dove si trova.) Bernheim finirà la sua testimonianza lunedì. I pubblici ministeri chiameranno o meno testimoni di confutazione. La NFL sosterrà (senza una giuria presente) che il giudice dovrebbe emettere la sentenza come una questione di legge per la lega. Il giudice, come fanno quasi tutti i giudici in questa fase del processo, consentirà alla giuria di risolvere la questione. La giuria lo farà dopo le istruzioni e le argomentazioni conclusive.

Poi arriverà il giudizio. Se i ricorrenti vincono qualcosa, secondo le leggi antitrust il guadagno sarà triplicato.

ricorda questo. Se la NFL perde, il giudice può comunque emettere una sentenza indipendentemente dalla sentenza della lega. Questa è una possibilità reale, alla luce delle sue dichiarazioni di martedì. (È anche possibile che stesse semplicemente sfogando le sue frustrazioni, esibendosi per i media e/o cercando di convincere i pubblici ministeri a spostare il caso.)

Se il giudice conferma la sentenza, la NFL farà appello alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito. Se la NFL perde nella corte d’appello, quasi sicuramente porterà il caso alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Prima che la Corte Suprema possa pronunciarsi su questo caso, deve prima decidere se accoglierlo.

Secondo il governo americano, la Corte Suprema Accetta da 100 a 150 su oltre 7.000 casi È tenuto a rivederlo ogni anno. Quindi almeno quattro dei nove giudici dovranno accettare di prendere in carico il caso, prima che almeno cinque di loro possano pronunciarsi a favore della NFL.

Considerata l’attuale composizione della Corte Suprema favorevole alle imprese, ciò non è inverosimile. Se non altro, darà al giudice Clarence Thomas la possibilità di vincere L’anello del Super Bowl che ha ricevuto una volta Dal proprietario dei Cowboys Jerry Jones.