Il processo di Young Thug nel caso di estorsione alla YSL è stato interrotto dopo i tentativi di rimuovere il giudice

Il processo per cospirazione racket di YSL ha incontrato un altro ostacolo. Un processo già tumultuoso incentrato sul rapper Young Thug – accusato di co-fondatore e supervisore di una banda chiamata “Young Slime Life” ad Atlanta – è stato interrotto mentre la corte considera le mozioni della difesa per sostituire il giudice capo della Corte superiore della contea di Fulton Oral Glanville.

Secondo quanto riferito, Glanville ha incontrato i pubblici ministeri e ha osservato l’accusa senza la presenza degli imputati e degli avvocati della difesa. In risposta, i rappresentanti legali sia di Young Thug che di molti altri imputati hanno presentato mozioni definendo l’incontro “inappropriato” e suggerendo che il giudice e i pubblici ministeri stavano cercando di fare pressione sul testimone affinché testimoniasse dopo che avevano già ricevuto l’immunità.

Secondo il Agenzia di stampaAttualmente, un altro giudice sta decidendo come procedere nei confronti del giudice Glanville. I giurati del caso sono stati informati che non saranno invitati a presentarsi in tribunale finché la situazione non sarà risolta. In realtà erano in ferie fino all’8 luglio, quando era prevista la ripresa delle testimonianze.

Comune

Da quando è iniziata la selezione della giuria nel gennaio 2023, il processo YSL è diventato il processo penale più lungo nella storia dello stato della Georgia. Le dichiarazioni di apertura sono state rilasciate nel novembre 2023, più di un anno dopo l’arresto di Young Thug nel maggio 2022. Ci sono cinque imputati coinvolti nel processo, tra cui il collega artista rap Demonte “Yak Gotti” Kendrick. Altri nove imputati avevano precedentemente raggiunto un patteggiamento con i pubblici ministeri.

“Sono passati quasi sette mesi da quando abbiamo ascoltato le prove davanti a una giuria, e lo stato non ha ancora finito la metà della sua lista dei testimoni”, ha detto recentemente l’avvocato di Kendrick, Doug Weinstein. Rolling Stone. “Anche se ho un grande rispetto per il giudice Glanville e per il suo contributo alla società attraverso i suoi decenni in panchina e il suo lungo servizio militare nel nostro Paese, credo che abbia permesso che questo caso deragliasse”.