Il prossimo film di Denis Villeneuve uscirà nel 2026. Sarà “Dune 3”?

Denis Villeneuve

Christina Pumphrey/Varietà/Getty Images

Il prossimo lungometraggio di Denis Villeneuve uscirà nelle festività, anche se non è chiaro quale sarà alla fine il progetto.

La Warner Bros. ha annunciato venerdì che il prossimo “film evento” del regista uscirà nei cinema il 18 dicembre 2026 e che sarà prodotto da Legendary Entertainment, la casa dei suoi lavori. Dune di sabbia film.

I dettagli della trama non sono stati ancora condivisi, ma Villeneuve, che ha recentemente diretto il film Dune di sabbia: seconda parteÈ stato precedentemente menzionato che ce n’è un terzo Dune di sabbia Probabilmente non sarà il suo prossimo film. Ha in programma un film sulla guerra nucleare alla Legendary, ma fonti dicono che Villeneuve potrebbe aver cambiato idea e potrebbe riportare la sua attenzione su Dune di sabbia. Non è stato possibile raggiungere Legendary per un commento.

La Warner Bros. ha anche annunciato che un film senza titolo della serie MonsterVerse di Legendary uscirà nei cinema il 26 marzo 2027. Con una doppia mossa, un progetto cinematografico della Locksmith Animation che doveva uscire in quella data è stato rimosso dal calendario dello studio. . L’ultimo film di MonsterVerse sarà diretto da Grant Sputore, in sostituzione di Adam Wingard.

Dune di sabbia: seconda parte È uscito nelle sale a marzo e ha superato i 700 milioni di dollari al botteghino globale. Con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Austin Butler, il film è basato sul lavoro dell’autore Frank Herbert e si concentra su Paul Atreides (Chalamet), che lavora con Chaney (Zendaya) e i Fremen sulla scia degli eventi devastanti. che è capitato alla sua famiglia.

Durante un’intervista con Reporter di Hollywood Al tempo Dune di sabbia Dopo l’uscita del sequel, Villeneuve è stato cauto su cosa avrebbe potuto lavorare in seguito e ha notato che attualmente ha quattro progetti sul tavolo. Ha detto che non c’erano potenziali ritardi nell’iniziare ad adattare il romanzo di Hibbert del 1969 Cristo Dune Per il terzo film, si tratterà di “assicurarmi di avere la sceneggiatura giusta”.

Villeneuve aggiunse all’epoca che avrebbe potuto voler lavorare su un progetto che considerava più urgente “prima di affrontare la questione”. Cristo Dune“.”

L’ultima voce della serie MonsterVerse è Godzilla x Kong: Il Nuovo Imperoun film diretto da Wingard che è uscito nelle sale a fine marzo e ha incassato 567 milioni di dollari al botteghino mondiale.

—Boris Kate ha contribuito a questa storia.