Il prossimo importante aggiornamento di Apple indebolirà il nuovo iPhone 16

Due mesi prima del suo lancio, nuove indiscrezioni indicano che il prossimo iPhone SE potrebbe rapidamente sovraperformare il prossimo iPhone 16. E tutto questo grazie al nuovo hardware che Apple includerà nel nuovo iPhone più economico sul mercato.

Analista di Apple Segnalato da Ming-Chi Kuo Apple prevede di offrire un modem 5G nei suoi telefoni che verranno rilasciati nel 2025. Ciò significa che la serie iPhone 17 utilizzerà la nuova tecnologia. Kuo ha anche affermato che anche l’iPhone SE di quarta generazione, previsto per il rilascio all’inizio del 2025, utilizzerà il nuovo modem.

Il lancio di un nuovo hardware sull’iPhone più vicino al modem economico di Apple è una scelta coraggiosa. Ciò significa che Apple ridurrà il prezzo del nuovo iPhone 16 sei mesi dopo il suo lancio.

L’iPhone 16 è il concorrente più vicino all’iPhone SE. Grazie agli sforzi volti a portare l’intelligenza artificiale generativa sull’intera gamma di nuovi dispositivi iOS, iPhone 16 sarà alimentato dallo stesso chip Apple Silicon A18 e da una maggiore memoria per consentire il funzionamento senza interruzioni di Apple Intelligence. L’intelligenza artificiale di Apple non funzionerà sui dispositivi più vecchi e l’azienda spera che Apple Intelligence sia un elemento chiave di differenziazione che spingerà le vendite dei nuovi iPhone. Sarebbe irragionevole per Apple lanciare l’iPhone SE senza il supporto di Apple Intelligence.

La settimana scorsa, ci sono state segnalazioni che Apple avrebbe introdotto iPhone SE con schermo OLEDAncora una volta, l’SE è progettato per corrispondere alle specifiche dell’iPhone 16. Supponendo che abbia un prezzo competitivo simile ai precedenti modelli SE rispetto all’iPhone normale, sarebbe difficile consigliare l’iPhone 16 sapendo che presto ci sarà un migliore rapporto qualità-prezzo. mesi dopo.

Consideriamo ora i vantaggi di dotare qualsiasi iPhone di un modem 5G progettato da Apple. Ci sarà una più stretta integrazione tra hardware e software, poiché non ci sarà bisogno di un chipset universale, di una piattaforma telefonica, di un modem e non ci sarà bisogno di compromessi o compatibilità. Ci sarà una più stretta integrazione tra lo stack software, fornendo al sistema operativo una conoscenza sofisticata dell’unico modem con cui potrà mai comunicare.

Proprio come il passaggio ai processori Apple Silicon ha consentito maggiori prestazioni, efficienza e resistenza, lo stesso accadrà con il passaggio dalla tecnologia modem Qualcomm alla stessa tecnologia Apple.

L’iPhone 16 non beneficerà di questa funzionalità e l’iPhone SE sarà il primo a trarne vantaggio. E coloro che aspettano saranno i primi a trovare un mondo nuovo e coraggioso quando Apple creerà la propria connettività.

