Il protocollo NEAR registra 450 milioni di transazioni e 12,3 milioni di indirizzi

Il protocollo NEAR ha registrato 450 milioni di transazioni e 12,3 milioni di indirizzi univoci.

Il maggiore coinvolgimento degli utenti ha cambiato il sentiment del mercato

Il protocollo NEAR ha catturato l’attenzione della più ampia comunità crittografica a seguito di un massiccio picco di nuove transazioni e indirizzi.

Secondo un analista, gli indirizzi NEAR sono aumentati negli ultimi due mesi. diamante, Ha riferito di questi sviluppi su X (ex Twitter), dicendo:

“A giugno @NEARProtocol veniva paragonata alle catene popolari al primo posto per numero di indirizzi attivi (16,9 milioni per tariffe low cost).

Di conseguenza, l’altra parteLa pagina ufficiale di X menzionava anche la rapida crescita di NEAR. E hanno annunciato,

“Lo scorso anno il numero di nuovi utenti su @NEARProtocol ha superato il tasso di crescita di tutte le altre serie. NEAR è ora al secondo posto in termini di nuovi utenti totali dall’inizio del 2023.”

L’aumento delle transazioni e dell’attività di indirizzo ha aiutato i prezzi NEAR a riprendersi dalle recenti perdite.

Con l’aumento dei tassi di partecipazione, i rialzisti cercano di superare la resistenza. Ciò ha portato a 450 milioni di transazioni totali e 227,7 milioni di utenti unici. Nel mese di giugno NEAR ha attirato 12,3 milioni di nuovi indirizzi e 5,8 milioni nel mese di maggio.

Cosa motiva il coinvolgimento degli utenti?

Vari fattori hanno svolto un ruolo cruciale nell’aumentare l’adozione e l’utilizzo. Innanzitutto, lo sviluppo del laboratorio di ricerca e sviluppo NEAR AI mira a promuovere una tecnologia semplice, sicura e scalabile.

Il promettente potenziale dell’intelligenza artificiale ha svolto un ruolo cruciale nell’attrarre utenti e nel posizionare NEAR come attore chiave nell’integrazione di intelligenza artificiale e blockchain.

Inoltre, il protocollo NEAR presenta altre innovazioni, come le firme on-chain e l’integrazione del portafoglio HERE. Questi sviluppi e integrazioni hanno aiutato NEAR a migliorare l’esperienza dell’utente e renderla più accessibile a molti utenti.

Qual è l’effetto sui grafici dei prezzi?

Al momento in cui scrivo, NEAR viene scambiato a 4,74 dollari dopo essere aumentato del 5,27% in 24 ore. Nello stesso periodo, il volume degli scambi è diminuito del 51,75%.

L’analisi di AMBCrypto indica che il trend al ribasso NEAR si sta indebolendo, mettendolo nella posizione di invertirsi.

Osservando l’indice del flusso di denaro, scopriamo che è al livello di 56 al momento della stesura di questo articolo. Questo indicatore indica che c’è più denaro che affluisce nell’altcoin che in uscita. Sebbene questo numero sia moderato, indica un aumento della pressione di acquisto con l’aumento dei fondi crittografici.

Allo stesso modo, l’indicatore MACD mostra una possibile inversione. Il grafico MACD è sopra lo zero a 0,016, mentre la linea MACD è sopra la linea del segnale. Ciò dimostra che lo slancio al ribasso si sta indebolendo, cosa che di solito accade dopo un’inversione di tendenza al rialzo.

Infine, la nostra analisi del coinglass mostra che il flusso netto di NEAR è stato ampiamente negativo negli ultimi sette giorni. Al momento della stesura di questo articolo, l’afflusso netto è stato di -$940.42K.

Un valore negativo indica che gli investitori intendono detenere la moneta a lungo termine, il che indica fiducia nel potenziale futuro dell’altcoin.

NEAR si sta dirigendo al rialzo?

Il prezzo NEAR è sceso del 5,56% sui grafici settimanali. Se il trend al ribasso continua, crollerà al livello di supporto successivo, a circa 4,15$.

Tuttavia, se le transazioni di grandi dimensioni e l’aumento degli indirizzi attivi avranno un impatto positivo sui movimenti dei prezzi e le esperienze di mercato si invertiranno, i prezzi tenteranno di raggiungere il precedente livello di resistenza intorno ai 5.602 dollari.