Il rally azionario si affievolisce dopo dati sull’inflazione più impressionanti, Tesla sale prima della decisione di pagamento di Musk

La Warner Bros. ha visto Le azioni di Discovery (WBD) hanno toccato il minimo storico giovedì, crollando di circa il 7%, dopo che il proprietario della Formula 1 Liberty Global ha annunciato l’intenzione di acquisire la partecipazione di WBD nella Formula E, la serie di corse di auto elettriche.

Questa acquisizione porta la partecipazione totale di Liberty Global nel motorsport al 65%, conferendole la quota di maggioranza.

“Siamo entusiasti di acquisire una partecipazione di controllo nella Formula E, una società in cui abbiamo investito per la prima volta quasi dieci anni fa”, ha dichiarato in una nota il CEO di Liberty Global, Mike Fries. dichiarazione. “La Formula E ha un enorme potenziale per un’ulteriore crescita incorporando al tempo stesso gli standard di sostenibilità più avanzati di questo sport”.

Si prevede che l’accordo, che è ancora soggetto all’approvazione normativa, si concluderà entro la fine dell’anno.

Questa notizia arriva mentre crescono le domande sul fatto che Warner Bros. Discovery garantirà o meno un accordo sui diritti dei media ad alto rischio con la NBA.

L’attuale contratto della lega è con la Warner Bros. Disney TNT (WBD) e Disney Network ESPN (DIS) scadono alla fine della prossima stagione. WBD, che spende 1,2 miliardi di dollari all’anno, probabilmente perderà i diritti sul suo segmento di gioco a favore di NBCUniversal (CMCSA) di Comcast. Anche Amazon (AMZN). Nelle conversazioni Per un’offerta di streaming esclusiva tramite Prime Video.

I contenuti sportivi sono molto ricercati dalle società di media che desiderano raggiungere un vasto pubblico di spettatori fedeli. Ciò consente alle leghe sportive di aumentare il prezzo dei diritti nelle trattative.

Secondo il giornale di Wall Street, NBCUniversal ha fatto un’offerta del valore di circa 2,5 miliardi di dollari, più del doppio di quanto WBD sta attualmente pagando. La rete sta chiudendo un accordo con la lega per mostrare circa 100 partite a stagione, metà delle quali trasmesse esclusivamente sul suo servizio di streaming, Peacock.

Disney, l’altro importante partner televisivo della lega, manterrà la sua quota dei diritti mediatici della lega dopo aver accettato di aumentare il suo pagamento annuale da 1,5 miliardi di dollari a 2,6 miliardi di dollari per rinnovare l’accordo, secondo il rapporto. L’azienda porterà meno giochi rispetto al suo pacchetto attuale, anche se sarà in grado di trasmettere i giochi in streaming sulla sua prossima piattaforma di streaming ESPN, il cui lancio è previsto nell’autunno del 2025.

Nel frattempo, Amazon (AMZN) è vicina ad assicurarsi un pacchetto di diritti di streaming attraverso il suo servizio Prime Video per 1,8 miliardi di dollari. Il giornale precisa che il pacchetto comprende in aggiunta le partite della stagione regolare e quelle dei playoff Campionato di campionato E una quota delle finali della conferenza, che verrà ruotata tra i media partner.

In particolare, la WBD ha la capacità di abbinare le offerte di terze parti prima che l’NBA stipuli eventuali accordi formali. La settimana scorsa, la Warner Bros. Ha detto Gli Stati Uniti hanno acquisito i diritti di trasmissione degli Open di Francia.