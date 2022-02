Il rapporto MSNBC sul conflitto tra Russia e Ucraina mostra un gruppo armato neonazista ucraino che addestra civili

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

rapporto di trasmissione MSNBC Apparve famigerato ucraino Un gruppo di neonazisti addestra i civili a combattere a causa di potenziali tensioni russo L’infestazione cresce.

Lunedì mattina Joe, il principale corrispondente per gli affari esteri di NBC News Richard Engel ha condotto un rapporto sul campo secondo cui alcune comunità in Ucraina stavano “prendendo in mano la situazione”, mostrando gli uomini armati a una sessione di addestramento in una stanza piena di civili. “formazione essenziale per tutta la famiglia”. Il rapporto di Engel ha messo in evidenza una “bisnonna” di 79 anni che impara a usare una pistola.

Tuttavia, come sottolineato da Aaron Mate del podcast Helpful Idiot, gli uomini armati appartengono al Battaglione Azov, come indicano le insegne sulla loro uniforme.

Il Battaglione Azov è una forza di volontari di estrema destra a cui è stato vietato dal Congresso di ricevere aiuti esteri degli Stati Uniti a causa di ciò che l’FBI ha identificato come i suoi legami con le ideologie neonaziste.

Il logo del gruppo presenta il Wolfsangel, uno dei simboli usati dall’esercito nazista durante la seconda guerra mondiale.

Gli stessi uomini armati sono stati presenti in diversi programmi della MSNBC tra cui “The Rachel Maddow Show” e “The 11th Hour”, ma Engel riferisce di non mostrare più le insegne del Battaglione Azov sull’uniforme come faceva in “Morning Joe”.

La storia di Engel su una bisnonna ucraina che è stata addestrata da militanti è stata trasmessa anche dal programma NBC Nightly News.

“Qui Richard Engel fa PR per la milizia neonazista senza alcuna vergogna”, ha detto Mattie lunedì. “E sai, sentiamo continuamente che negli Stati Uniti c’è tutta questa preoccupazione per il fascismo e l’estremismo. Bene, qui hai questa rete principale che fa propaganda diretta per la milizia neonazista.

Né MSNBC né NBC News hanno immediatamente risposto alle richieste di commento di Fox News.

Allo stesso modo, l’editore del Partito conservatore statunitense Sohrab Ahmary evidenziato Come altre testate giornalistiche come Radio Free Europe/Radio Library, l’organizzazione finanziata dagli Stati Uniti che trasmette e riporta notizie in Europa, lunedì hanno divulgato una storia su “bambini e pensionati ucraini che si preparano a difendere il loro paese”.

Secondo al-Ahmari, la storia è stata cancellata e poi ricaricata martedì con un nuovo titolo, “Unità militare ucraina di estrema destra che insegna ai bambini e ai pensionati a difendere la propria patria” e includeva un aggiornamento riferito al collegamento all’Azov battaglione.

Un portavoce di Radio Free Europe/Radio Library ha detto a Fox News che il suo rapporto originale era la fonte dell’Associated Press e che “non appena i redattori di RFE/RL sono venuti a conoscenza del problema, il rapporto è stato cancellato e corretto, con una spiegazione testuale del motivo per cui è successo. Aggiornamento. Fine della storia. “

L’Associated Press non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Fox News.