Il razzo Falcon 9 di SpaceX si è guastato durante una missione di routine

Il potente razzo Falcon 9 di SpaceX, utilizzato per lanciare satelliti e voli in orbita per gli astronauti della NASA, ha subito un raro guasto giovedì sera mentre cercava di trasportare in orbita un gruppo di satelliti Internet.

L’incidente segna la prima volta che il razzo Falcon 9 di SpaceX – che svolge un ruolo fondamentale negli Stati Uniti e nell’industria dei lanci globali, nonché nel programma di volo spaziale umano della NASA – fallisce in quasi un decennio.

Il Falcon 9 è stato lanciato dalla base spaziale di Vandenberg in California giovedì sera, intorno alle 22:30 ora locale.

Il veicolo di lancio trasportava 20 satelliti per la rete Starlink di SpaceX, che è già operativa su oltre 100 satelliti 6000 satelliti Che è stato distribuito in dozzine di lanci, secondo l’astrofisico Jonathan McDowell.

La maggior parte di questi voli sono decollati senza problemi apparenti, ma giovedì è stato diverso.

La prima fase della missione sembrava procedere senza intoppi, poiché il Falcon 9 ha utilizzato il booster del primo stadio – la parte inferiore del razzo che contiene nove motori che forniscono la spinta iniziale di potenza al decollo – per spingersi nello spazio.

Il booster si è poi separato ed è atterrato in sicurezza su una piattaforma offshore in modo che SpaceX potesse rimetterlo a nuovo e utilizzarlo di nuovo.

Ma il secondo stadio del razzo, progettato per accendersi dopo la caduta del primo stadio e portare i satelliti alla loro destinazione finale in orbita, improvvisamente si è guastato. Il motivo non fu immediatamente chiaro.

“Durante il lancio del Falcon 9 da Starlink, avvenuto ieri sera, il motore del secondo stadio non ha completato la seconda accensione. Di conseguenza, i satelliti Starlink sono stati schierati in un’orbita inferiore a quella prevista”, si legge in un comunicato stampa. dichiarazione Da SpaceX.

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha aggiunto: posta Il CEO di X, precedentemente noto come Twitter, ha affermato che la seconda fase non solo è fallita, ma ha visto ciò che la sua azienda tende a chiamare un “RUD” o “dissoluzione rapida non programmata”, che di solito si riferisce a un’esplosione.

“Cause sconosciute”, si legge nel post di Musk.

La Federal Aviation Administration, che autorizza i lanci di razzi commerciali, ha dichiarato in un comunicato di essere a conoscenza del guasto di un razzo Falcon 9 giovedì e che non sono stati segnalati “feriti pubblici o danni alla proprietà pubblica”.

“La FAA sta valutando l’operazione e rilascerà una dichiarazione aggiornata se determinerà che un’indagine è giustificata”, ha affermato l’agenzia nella sua dichiarazione.

L’incidente di giovedì solleva dubbi sulla necessità di mettere fuori servizio il razzo Falcon 9 in un momento cruciale per SpaceX e l’industria spaziale americana.

La navicella spaziale Falcon 9 di SpaceX svolge un ruolo chiave nel programma di volo spaziale umano della NASA, trasportando in orbita gli astronauti durante i voli di routine.

Vale la pena notare che l’incidente di SpaceX arriva dopo l’incidente del Boeing Veicolo StarlinerLa navicella spaziale S-300, che si unirà a SpaceX nel fornire lanci di astronauti, ha riscontrato diversi problemi durante la sua prima missione con equipaggio in corso.

La navicella spaziale Starliner ha già prolungato la sua missione di settimane più del previsto mentre gli ingegneri lavorano per capire la causa delle perdite di elio e dei problemi di propulsione nella prima fase di volo della navicella.

Mentre i funzionari della NASA e della Boeing si dicono fiduciosi che Starliner sarà in grado di riportare a casa i membri dell’equipaggio, Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, ha indicato mercoledì che SpaceX è un’opzione di riserva.

“La cosa bella del programma dell’equipaggio commerciale è che abbiamo due veicoli”, ha detto Stitch, riferendosi alla navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX, che viene regolarmente lanciata su un razzo Falcon 9, e alla navicella spaziale Starliner.

“Abbiamo più tempo per esaminare i dati e poi decidere se dobbiamo fare qualcosa di diverso”, ha detto Stitch, riferendosi alla flessibilità che SpaceX potrebbe offrire al programma della Stazione Spaziale Internazionale e al volo di prova dello Starliner.

Anche il razzo Falcon 9, il veicolo di lancio di maggior successo di SpaceX, e la capsula Crew Dragon dell’azienda hanno all’orizzonte alcune importanti missioni astronautiche. Ciò include i piani per inviare il miliardario della tecnologia Jared Isaacman e tre compagni di equipaggio in un viaggio in orbita, una missione che dovrebbe includere la prima passeggiata spaziale in assoluto di astronauti privati.

Ad agosto si prevede inoltre che SpaceX invierà gli astronauti della NASA alla Stazione Spaziale Internazionale come parte di un contratto a lungo termine con l’agenzia spaziale.

Musk ha detto che i satelliti Starlink lanciati giovedì sono stati schierati, ma potrebbero essere troppo vicini alla Terra per rimanervi a lungo.

In un aggiornamento successivo, pubblicato subito dopo l’1:30 ET, SpaceX ha annunciato Egli ha detto È riuscito a contattare cinque dei venti satelliti e ha cercato di alzare le loro orbite.

“Stiamo lavorando all’aggiornamento del software del satellite per far funzionare i propulsori ionici alla velocità di curvatura 9”, ha detto Musk “A differenza di un episodio di Star Trek, probabilmente non funzionerà, ma vale la pena provarlo.”

SpaceX afferma che i satelliti Starlink sono progettati per disintegrarsi al rientro nell’atmosfera, quindi i satelliti che cadono dall’orbita non dovrebbero rappresentare un pericolo per le persone a terra.

Tuttavia, recenti incidenti hanno dimostrato che i bidoni della spazzatura spaziale Sopravvivere a un ritorno inaspettato.

Non è ancora chiaro cosa possa significare questo incidente per il futuro del razzo Falcon 9 di SpaceX. I razzi di solito rimangono parcheggiati a terra per diversi mesi dopo un guasto mentre gli ingegneri lavorano per determinare la causa principale e verificare la sicurezza del veicolo.

La NASA non ha commentato immediatamente la questione alla CNN venerdì mattina. Anche SpaceX non ha risposto, ma in genere non risponde alle domande di notizie.

L’ultima volta che un razzo Falcon 9 si è guastato durante il volo è stato in… Giugno 2015Quando il razzo trasportava merci verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il razzo è rimasto a terra per circa sei mesi dopo l’incidente prima di riprendere il volo nel dicembre 2015.

Si è verificato un altro problema Settembre 2016Quando il razzo Falcon 9 che trasportava un satellite esplose sulla rampa di lancio prima del decollo. Il missile non volò per quattro mesi e mezzo dopo quell’incidente.