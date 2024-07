Il razzo Falcon 9 dovrebbe tornare in volo entro martedì notte

Sono passati solo dieci giorni da quando lo stadio superiore del razzo Falcon 9 non è riuscito a volare, impedendo al razzo di lanciare i suoi 20 satelliti Starlink in un’orbita adatta. Poiché furono lanciati ad un’altitudine inferiore al previsto – circa 135 chilometri sopra la superficie terrestre e soggetti alla resistenza atmosferica – questi satelliti alla fine rientrarono nell’atmosfera del pianeta e bruciarono.

In genere, dopo un lancio fallito, un razzo viene messo da parte per diversi mesi mentre ingegneri e tecnici vagliano i dati disponibili e i detriti per determinare la causa, condurre test e ideare una soluzione.

Tuttavia, secondo diverse fonti, SpaceX era pronta a lanciare un razzo Falcon 9 alla fine della scorsa settimana. Attualmente, la società ha una finestra di lancio di almeno 00:14 ET (04:14 UTC) di mercoledì per la missione Starlink 10-4.

soluzione rapida?

Nel riepilogo dell’anomalia È stato pubblicato subito dopoSpaceX non ha specificato la causa del guasto se non dicendo: “Il motore Merlin Vacom ha subito un malfunzionamento e non è stato in grado di completare la seconda accensione”.

Da allora la società non ha fornito ufficialmente alcuna informazione aggiuntiva. Tuttavia, gli ingegneri dell’azienda sono stati in grado di determinare quasi immediatamente la causa del malfunzionamento e, secondo le fonti, la riparazione è stata semplice.

SpaceX era fiduciosa nella sua intenzione di riprendere il lancio del suo razzo Falcon 9 dopo una settimana di fallimento. Tuttavia, non può farlo mentre la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti indaga sull’incidente.

A tal fine, una settimana fa, il 15 luglio, SpaceX ha presentato una richiesta alla FAA per riprendere il lancio del suo razzo Falcon 9 mentre le indagini sull’anomalia continuano. “La FAA sta esaminando la domanda e sarà guidata dai dati e dalla sicurezza in ogni fase del processo”, ha affermato la società in una nota. Lo ha detto la FAA In un comunicato diffuso all’epoca.

Missioni con equipaggio sul ponte

Quindi, ad oggi, SpaceX è in attesa di una decisione da parte della FAA sulla possibilità di riprendere i lanci del Falcon 9 meno di due settimane dopo il fallimento.

La società prevede di lanciare almeno tre missioni Starlink in rapida successione da due piattaforme di lancio in Florida e una in California per determinare l’efficacia della soluzione. L’azienda vuole dimostrare l’affidabilità del razzo Falcon 9, che ha registrato più di 300 missioni di successo dal suo ultimo fallimento durante un incidente sulla piattaforma nel settembre 2016, in vista di due imminenti missioni con equipaggio.

Esiste ancora una remota possibilità che la missione Polaris Dawn, pilotata dall’astronauta commerciale Jared Isaacman, venga lanciata all’inizio di agosto. Questa sarà seguita dalla missione Crew-9 della NASA, che trasporterà quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

In particolare, nessuna di queste missioni con equipaggio richiede una seconda accensione del motore Merlin, che è il luogo in cui si è verificato il guasto all’inizio di questo mese durante la missione Starlink.