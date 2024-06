Il richiamo di Volkswagen e Toyota riguarda più di 400.000 Suv a causa di problemi agli airbag

Volkswagen ha emesso un richiamo per oltre 271.000 veicoli a causa di un difetto di cablaggio che potrebbe disattivare l’airbag del passeggero anteriore quando il sedile è occupato. Nel frattempo, più di 145.000 veicoli Toyota sono in fase di richiamo perché l’airbag lato conducente potrebbe aprirsi fuori dal finestrino.

Volkswagen ha affermato in documenti recentemente pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che i proprietari di auto dovrebbero evitare di utilizzare il sedile del passeggero anteriore fino a quando non avranno ricevuto la riparazione richiesta.

Per risolvere il problema, i proprietari possono portare i loro veicoli presso un concessionario Volkswagen per far sostituire il tappetino del sensore del sistema di rilevamento degli occupanti e il cablaggio. La Volkswagen offrirà un piano di pagamento per le riparazioni, dicono i documenti NHTSA.