Il ristorante Papaya King riapre dopo la demolizione dell’iconico edificio di New York per costruire un grattacielo di lusso: “Sono in lacrime”

Il re è morto, lunga vita al re.

Il famoso ristorante di hot dog di New York Papaya King ha riaperto in una nuova sede dopo che l’iconico edificio che utilizzava come quartier generale è stato venduto e demolito.

“Ora piango quando lo rivedo”, ha detto la vicina Jamie Boone, 57 anni, mentre si fermava domenica nella nuova sede di Papaya King nell’Upper East Side.

“Mia sorella non poteva nemmeno passare davanti a questo posto che era stato demolito”, ha aggiunto la sorella di Jimmy, CJ, 68 anni, spiegando come sono “nati e cresciuti” visitando il negozio con i loro genitori.

Papaya King ha riaperto i battenti nell’Upper East Side con una nuova sede dall’altra parte della strada rispetto alla sua vecchia sede. James Kivum

Re della papaia – Una volta veniva descritto come “l’apice dell’arte di preparare gli hot dog” da Anthony Bourdain – Ha riaperto i battenti sabato, più di un anno da quando la sua vecchia sede illuminata da luci fluorescenti ha chiuso definitivamente la primavera scorsa per far posto alla costruzione di una torre di lusso.

La nuova sede si trova all’incrocio tra East 86th Street e Third Street: un grande sollievo per molte persone che temevano di non vederla mai riaprire nel quartiere in cui ha prosperato per quasi 100 anni.

“Ogni giorno ricevo molte telefonate nell’ultimo anno e mezzo. Alcune persone mi hanno detto che morirei per il re della papaya”, ha detto il direttore del ristorante Mohamed Alam.

“Non vogliamo perdere i nostri clienti, perché questo è il quartiere in cui viviamo. Questa è la nostra azienda che è qui da 92 anni.”

Il nuovo ristorante Papaya King ha riaperto sabato dopo essere rimasto chiuso per più di un anno James Kivum

Un flusso costante di clienti è arrivato nella nuova sede domenica pomeriggio, caricando le loro bevande roventi con sottaceti e cipolle e servendole con le tipiche bevande tropicali di Papaya King.

“Mio padre è cresciuto nelle vicinanze e ha sempre amato questo posto, quindi quando visitavamo New York quando ero bambino ci faceva sempre venire qualche volta”, ha detto il newyorkese Bill A., aggiungendo che ora è felice di continuare il di nuovo la tradizione con i suoi figli.

“È meraviglioso – “Le mie figlie saranno così felici. Hanno 9 e 12 anni e adoravano questo posto. Erano molto tristi quando il posto ha chiuso qualche anno fa. Questa sarà la terza generazione di visite a Papaya King.”

I clienti sono tornati in massa al Papaya King durante il fine settimana, alcuni dei quali non erano riusciti ad andarci prima della chiusura dell’anno scorso. James Kivum

Papaya King aprì per la prima volta nella sua vecchia sede nel 1932, dove divenne un punto fermo per generazioni di newyorkesi e visitatori di passaggio.

Ma è stata costretta a lasciare la sua vecchia casa dopo che il proprietario dell’edificio l’ha venduta agli sviluppatori nel 2021 per 21 milioni di dollari.

La società proprietaria si era impegnata a riaprire l’edificio in un luogo dall’altra parte della strada, ma le trattative con il nuovo proprietario fallirono all’inizio del 2024 e lasciarono il suo futuro nel limbo, soprattutto dopo che la sua casa originale fu demolita.

I cani della nuova sede sono stati definiti “eccellenti” dai clienti che si sono fermati domenica. James Kivum

“Questa è un’istituzione di New York e la vecchia sede avrebbe dovuto essere un punto di riferimento”, ha detto Jill Schlesinger, cresciuta nello stesso quartiere del fondatore del ristorante Papaya King Constantine “Gus” Poulos cercare di salvare questo posto.”

Alam ha affermato che il flusso di clienti non è più così forte come lo era dall’apertura di ieri, ma si aspetta che la situazione cambi man mano che si diffonde la notizia della riapertura del negozio.

“Penso che ci vorrà del tempo, forse una settimana o due”, ha detto.

La vecchia sede di Papaya King, che il ristorante ha ospitato per quasi 100 anni, è stata demolita per la costruzione di un’alta torre. James Messerschmidt

Già allora la nuova sede ha già attirato alcuni nuovi clienti.

“Ci siamo trasferiti qui circa due anni fa e abbiamo iniziato a cercare il cibo che avremmo dovuto provare qui e tutti hanno detto che ecco perché siamo qui”, ha detto Eric Wang mentre mangiava un cane con sua moglie Erin e la loro figlia.

Sebbene fossero “un po’ in ritardo” per arrivare al vecchio posto, dissero che tutto al nuovo Papaya King era “eccellente”.

Report aggiuntivi di David Propper.