Il russo Putin è pronto a fare una rara visita in Corea del Nord nel contesto di un’alleanza sempre più intensa contro l’Occidente

CNN

—



È previsto un viaggio per Vladimir Putin Corea del nord La visita di due giorni inizierà martedì, ha detto il Cremlino russo È stata la prima visita del presidente nel Paese in più di due decenni – e l’ultimo segnale Condizionamento profondo Ciò ha sollevato una diffusa preoccupazione a livello internazionale.

È stato un raro viaggio all’estero per Putin dall’intera Russia Invasione dell’Ucraina È un momento cruciale per il presidente nordcoreano Kim Jong Un, che deve ancora ospitare un altro leader mondiale a Pyongyang, una delle capitali politicamente più isolate al mondo dai tempi della pandemia di Covid-19, iniziata nel 2022.

Si prevede che la visita, attentamente monitorata, consoliderà ulteriormente la crescente partnership tra le due potenze, fondata sulla loro comune ostilità verso l’Occidente e guidata dalla necessità di sostegno di Putin nella sua guerra in corso contro l’Ucraina.

Dopo la sua visita in Corea del Nord, Putin si recherà mercoledì ad Hanoi per un altro viaggio di due giorni che potrebbe mettere gli Stati Uniti sulla mappa delle relazioni del Vietnam governato dai comunisti con la Russia.

America, Corea del Sud e altri paesi accusano la Corea del Nord Fornisce una sostanziale assistenza militare Gli osservatori hanno espresso preoccupazione sul fatto che lo sforzo bellico della Russia negli ultimi mesi possa sfidare le sanzioni internazionali e aiutare lo sviluppo di Pyongyang. Nuovo programma satellitare militare. Entrambi i paesi hanno negato le esportazioni di armi della Corea del Nord.

Il viaggio di Putin è un riflesso di quello di Kim Lo scorso settembreIl leader nordcoreano si è recato nell’Estremo Oriente russo a bordo del suo treno blindato, visitando una fabbrica per la produzione di aerei da guerra e un impianto di lancio di razzi.

Kim ha salutato il futuro delle “relazioni significative e della stretta amicizia” tra i due paesi in un messaggio a Putin la scorsa settimana per celebrare la Giornata nazionale della Russia il 12 giugno.

“Il nostro popolo dà pieno sostegno e solidarietà al lavoro di successo dell’esercito e del popolo russo”, ha detto Kim, secondo il quotidiano ufficiale Rodong Sinmun.

Il Cremlino ha affermato che la Russia spera di costruire una partnership con la Corea del Nord “in tutte le aree possibili”, secondo i media statali russi.

Alcuni giorni dopo il vertice del Gruppo dei Sette (G7) delle economie avanzate a cui ha partecipato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, i leader occidentali hanno ribadito il loro continuo sostegno all’Ucraina. 50 miliardi di dollari di debito Per un Paese in guerra.

Ne consegue anche il sostegno di Kiev Conferenza internazionale per la pace Durante il fine settimana hanno partecipato più di 100 paesi e organizzazioni, sostenendo la visione di pace di Zelenskyj, che chiede il ritiro completo delle truppe russe dal territorio ucraino.

Putin ha respinto questi sforzi il giorno prima dell’incontro, offrendo le proprie condizioni di pace, incluso il ritiro delle truppe ucraine dai quattro territori parzialmente occupati e il ritiro di Kiev dalla sua offerta di aderire alla NATO, considerata un fallimento dall’Ucraina e dai suoi alleati.

La visita di Putin in Corea del Nord è ampiamente vista come un’opportunità per rafforzare il sostegno di Kim alla sua guerra, un obiettivo che potrebbe diventare sempre più urgente man mano che gli aiuti militari di lunga data degli Stati Uniti all’Ucraina saranno disponibili.

Il mese scorso, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato ai legislatori statunitensi che le armi, i missili nordcoreani e i droni iraniani avevano consentito alle forze russe di “rialzarsi”.

Tra agosto e febbraio, Pyongyang ha inviato in Russia circa 6.700 container, che potrebbero ospitare più di 3 milioni di proiettili di artiglieria da 152 mm o più di 500.000 colpi di lanciarazzi multipli da 122 mm, ha affermato il ministero della Difesa della Corea del Sud all’inizio di quest’anno.

Sia Mosca che Pyongyang hanno negato tali trasferimenti di armi, e il mese scorso un alto funzionario nordcoreano ha definito tali accuse una “ridicola contraddizione”.

Alla domanda sulle preoccupazioni che la Russia stia valutando di trasferire tecnologie sensibili a Pyongyang in cambio di tali beni, un portavoce del Cremlino ha detto la settimana scorsa che le “possibilità dei paesi di sviluppare relazioni bilaterali” sono “profonde” e “non dovrebbero causare preoccupazione a nessuno”. Nessuno può e non deve contestare.

Quando Putin visitò la Corea del Nord nel 2000, incontrò il predecessore e defunto padre di Kim, Kim Jong Il.

Il suo viaggio avviene ora che il leader russo sembra desideroso di riaffermarsi sulla scena mondiale, perdendo un’immagine isolata in seguito alla diffusa condanna della sua invasione dell’Ucraina, attirando alleati che la pensano allo stesso modo.

Putin ne ha fatto uno il mese scorso Visita ufficiale a PechinoLì lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno riaffermato la loro comune opposizione all’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti.

La scorsa settimana Mosca ha ospitato i ministri degli Esteri di paesi tra cui Cina, Iran, Sud Africa e Brasile per un incontro delle principali economie in via di sviluppo del gruppo BRICS.

La mossa di Putin per rafforzare i legami con la Corea del Nord è un vantaggio per Kim, che è stato perseguitato da anni di sanzioni internazionali per il suo programma illegale di armi nucleari.

Coincide con un periodo di preoccupazione internazionale riguardo alle intenzioni del leader nordcoreano, poiché ha frenato il linguaggio bellicoso e ha demolito una politica di lunga data di riunificazione pacifica con la Corea del Sud.

La visita di un leader di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fornirebbe un segnale al pubblico interno di Kim sulla sua influenza globale – e un’opportunità per assicurarsi il sostegno economico e tecnico tanto necessario da Mosca.

La Russia ha già sostenuto le sanzioni internazionali e le indagini appoggiate dalle Nazioni Unite sul programma illegale di armi della Corea del Nord, compresi i test di missili balistici intercontinentali a lungo raggio che potrebbero teoricamente raggiungere la terraferma degli Stati Uniti.

Ma la crescente dipendenza della Russia dalla Corea del Nord e il crescente attrito con l’Occidente sembrano aver cambiato questa dinamica. Marzo, Mosca Ha posto il veto alla risoluzione delle Nazioni Unite Rinnovare il monitoraggio indipendente delle violazioni da parte della Corea del Nord delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza.