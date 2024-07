Il secondo film è stato ritirato dalle sale

La seconda parte della serie di film di Kevin Costner Orizzonte Il film non uscirà nelle sale ad agosto come inizialmente previsto. Reporter di Hollywood La notizia è stata data mercoledì.

Dopo la scarsa performance del primo film, che ha incassato solo 22,6 milioni di dollari nelle prime due settimane al botteghino, e dopo che, secondo quanto riferito, Costner ha investito 38 milioni di dollari di tasca propria nel film, Ipotecare la propria proprietà Per fare ciò, il secondo film uscirà direttamente in VOD il 16 luglio, così come l’uscita nelle sale che deve ancora essere annunciata, secondo il sito.

Costner ha ripetutamente espresso la sua passione personale per la serie di film e ha citato il periodo di realizzazione dei film, che ha diretto e in cui ha recitato, come motivo per cui ha lasciato la popolare serie drammatica. Yellowstone.

OrizzonteAnche , il primo di quattro film, è stato criticato dalla critica oltre a ottenere scarsi risultati al botteghino. Il New Yorker È stato scritto un rapporto Orizzonte “Va a ovest ma non arriva da nessuna parte” mentre Quotidiano del New York Post Gli è stato chiesto nel titolo della sua critica, “Kevin Costner lascia”. Yellowstone Per questo?!” Settimanale di intrattenimento sottolineato La durata del film è di tre ore Mentre una parte del film è stata descritta come “noiosa da morire”.

Nick Schager, critico di The Daily Beast, ha detto che il film era “così sovraesteso e incompleto da assomigliare a una serie televisiva moderna che è stata goffamente modificata in forma cinematografica”.

Secondo quanto riferito, Costner non è rimasto influenzato dall’accoglienza negativa e ha ancora intenzione di andare avanti con i prossimi tre film e riprendere le riprese del terzo in agosto. È stata inviata anche una dichiarazione della sua società di produzione Thr In parte si legge: “La risposta del pubblico a Orizzonte E sono entusiasta di vedere la nostra storia continuare Orizzonte 2 “È stato incredibilmente soddisfacente.”

Ma gli studi hanno notato chiaramente la scarsa accoglienza del film, rinviando l’uscita nelle sale del prossimo film per dare al pubblico “una maggiore opportunità di scoprire la prima parte di… Orizzonte “Nelle prossime settimane”, ha detto un portavoce di New Line in una dichiarazione al sito.

Spettatori di teatro che hanno acquistato i biglietti in prevendita Orizzonte 2 I loro biglietti verranno rimborsati a causa della modifica dell’ultimo minuto.