Il servizio di trasporto pubblico nel New Jersey è stato interrotto per la terza volta in meno di una settimana

Il servizio di transito nel New Jersey è stato nuovamente interrotto lunedì sera, con il viaggio da e per la Penn Station sospeso per circa un’ora a causa della segnalazione di un problema con i cavi aerei Amtrak in uno dei tunnel del fiume Hudson.

Un portavoce della New Jersey Transit ha detto che il servizio è stato sospeso alle 18:37 e ripreso poco prima delle 19:30, ma i treni erano ancora soggetti a ritardi fino a 60 minuti.

Questo è stato almeno il quinto disservizio per i passeggeri del New Jersey negli ultimi due mesi e il terzo in meno di una settimana. I treni Amtrak e New Jersey Transit condividono una parte del corridoio nord-est di Amtrak tra New York City e Trenton, nel New Jersey, quindi i problemi con i binari o il cablaggio Amtrak hanno un impatto immediato sul servizio New Jersey Transit.

Secondo un rappresentante del servizio clienti della New Jersey Transit, i treni sono rimasti fermi per circa 25 minuti o, in alcuni casi, sono stati riportati alla Penn Station.