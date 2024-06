Il servizio VPN di Google One è stato interrotto

Come annunciato ad aprile, da oggi gli utenti non potranno più accedere alla VPN con Google One.

La VPN è stata lanciata nell’ottobre 2020 per gli abbonati a un piano da $ 9,99 al mese. Nel marzo 2023 è diventato disponibile per tutti i piani, inclusa l’offerta da $ 1,99 al mese. Era disponibile tramite l’app Google One su Android e iOS, mentre Google ha rilasciato anche client dedicati per Mac e Windows.







È stato descritto che la VPN di Google One offre un “ulteriore livello di protezione online” anziché consentire agli utenti di accedere ai servizi in altri paesi senza questo commutatore di posizione. La società ha pubblicato A fogli bianchilui aveva Audit del sistema da parte di terziE open source API client.







Interrompendo la VPN, Google afferma che “le persone semplicemente non la utilizzavano” e che interromperla consentirà di “supportare più funzionalità richieste”. Questo potrebbe essere un riferimento a Fitbit Premium e Nest Aware, che attualmente sono disponibili solo per gli abbonati nel Regno Unito.

Nel frattempo, i possessori di Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro e 8a continuano ad avere accesso a “Pixel VPN by Google” come parte dell’acquisto del telefono. È stato implementato l’accesso tramite Play Store e Android 14 QPR3, sebbene non esista Esistono due funzionalità:

L’opzione per utilizzare una zona di indirizzi IP più ampia, ad esempio un indirizzo IP a livello di paese rispetto a un indirizzo IP a livello di città o stato, non è disponibile in VPN di Google.

La possibilità di bloccare Internet se la VPN è disconnessa non è disponibile in Google VPN.

Google Fi Wireless offre anche una VPN per gli abbonati.







A partire dalle 12:00 PST del 21 giugno, il servizio VPN di Google One non è più connesso. Le connessioni esistenti potrebbero continuare a funzionare fino alla successiva perdita di Internet.

L’apertura dell’app mobile Google One rivela un messaggio “VPN di Google One non è più disponibile”, con la casella VPN che non viene più visualizzata dopo l’ultimo aggiornamento Android (versione 1.223.x). I client desktop notano come “VPN non è disponibile per questo dispositivo o account”.











Google consiglia agli utenti di eliminare l’app sui dispositivi Mac e Windows:

Si apre scopritore. Nella barra laterale, fai clic su Applicazioni. tiro VPN di Google One Nella spazzatura.

Si apre Menu iniziale Impostazioni. Clic Applicazioni. In “App e funzionalità”, cerca VPN by Google One . Clic VPN di Google One > disinstallare. Conferma la richiesta di disinstallazione.

Puoi anche eliminare un profilo VPN su Android e iOS:

Sul tuo telefono o tablet, vai a Impostazioni. maniglia Connettiti e condividi > VPN. La scheda Connessione e condivisione potrebbe avere un altro nome per diversi dispositivi, ad esempio Rete e Internet. Accanto a “Google One”, tocca Impostazioni. Lui sceglie Elimina il profilo VPN. Se necessario, fare clic Memorizza.

Sul tuo iPhone o iPad, vai a Impostazioni. maniglia generale > VPN e gestione dei dispositivi. Accanto a “VPN di Google One”, tocca Impostazioni. Lui sceglie Elimina il profilo VPN.