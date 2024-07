Il servizio Xbox Live è tornato a funzionare dopo una grave interruzione

Xbox Live è tornato in azione. Dopo un’interruzione del servizio durata diverse ore martedì, la piattaforma di gioco di Microsoft è tornata operativa. In un tweet pubblicato martedì sera sul sito X, l’azienda ha confermato che i suoi problemi erano stati risolti.

Quando il servizio era inattivo, i giocatori non erano in grado di accedere ai propri profili, impedendo loro di giocare sulle proprie console. Secondo Pagina di supporto dello stato Xbox di MicrosoftLa “grave interruzione” è stata segnalata per la prima volta intorno alle 14:07 ET. “Potresti non essere in grado di accedere al tuo profilo Xbox, potresti essere disconnesso durante l’accesso o potresti riscontrare altri problemi correlati che richiedono l’accesso come la maggior parte dei giochi, delle app e delle attività social disponibile”, si legge nel messaggio che accompagna il problema.

Poiché gli utenti non riuscivano ad accedere, anche i giochi scaricati localmente sulle loro console Xbox non potevano aprirsi.

Non ci sono ancora notizie sulla causa del problema. Quando è stato raggiunto per un commento, un portavoce di Xbox ha indirizzato CNET all’account del supporto Xbox sull’X, che aveva twittato aggiornamenti simili.

Gli utenti della piattaforma si sono affrettati a esprimere la loro rabbia per questo problema, poiché “Xbox” è diventato l’argomento più discusso sulla piattaforma X negli Stati Uniti.