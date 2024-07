Il silenzio è stato rotto, così come lo sono stati molti fan di Alice Munro

Una foto di Monroe, morta lo scorso maggio all’età di 92 anni, è stata distrutta domenica.

La scrittrice canadese Margaret Atwood ha scritto in una e-mail di essere rimasta sorpresa dalle rivelazioni. Sebbene avesse imparato qualcosa sulla causa della faida familiare due anni prima da una delle altre figlie di Monroe, non conobbe la storia completa finché non lesse il romanzo di Skinner.

“Perché sono rimasto? Cercami”, ha scritto Atwood della decisione di Monroe. “Penso che provenissero da una generazione e da un luogo che stava nascondendo le cose sotto il tappeto.”

“Mi sono reso conto che non sapevi chi pensavi di conoscere”, ha aggiunto.

Sui social media, un gran numero di scrittori e giornalisti, tra cui Lydia Keisling, Brandon Taylor e Jiang Fan, hanno espresso il loro shock e la loro tristezza per la notizia. Altri, tra cui la scrittrice Rebecca McKay, si chiedevano se gli scritti trascendenti di Munro, che esploravano circostanze domestiche a volte problematiche e separazioni improvvise, potessero d’ora in poi essere separati dal suo comportamento inquietante.

“Queste rivelazioni non solo distruggono l’eredità di Monroe come persona”, ha detto McKay in una e-mail, “ma rendono completamente illeggibili storie che in passato erano così ovvie su tradimenti incomprensibili, che possono essere considerate solo confessioni illeggibili”. Realizzato. “Per me, questo lo rende completamente illeggibile.”

Skinner ha scritto che gli abusi sono iniziati quando aveva 9 anni ed è andata a trovare sua madre e il patrigno, Gerald Fremlin. È andato a letto con lei e l’ha aggredita sessualmente, ha scritto Skinner. Lo disse alla matrigna, Carol Sabiston, che a sua volta lo disse al padre di Skinner, Jim Monroe. Ha deciso di non dirlo alla sua ex moglie, Alice. Skinner ha scritto su The Star che Fremlin ha continuato a esporsi a lei per anni.