Il sindaco di Ottawa e “Freedom Caravan” si impegnano a spostare i camion dalle aree residenziali

Ottawa Il sindaco Jim Watson afferma di aver raggiunto un accordo con il comando Freedom Caravan per rimuovere i camion dai quartieri residenziali questa settimana.

L’ufficio di Watson ha detto domenica ai membri del consiglio canadese di aver raggiunto un accordo attraverso “negoziazioni di back channel” per il convoglio di rimuovere i camion che bloccano le strade residenziali, Secondo CTV News .

“Abbiamo messo in atto un piano per unire i nostri sforzi di protesta intorno a Parliament Hill”, ha detto Tamara Leech, presidente di Freedom Caravan, in una lettera a Watson, aggiungendo che il consiglio di Freedom Caravan sta accettando una richiesta per alleviare la pressione sulle aree residenziali e che gli organizzatori invitino i camionisti a: “l’acquisto”.

“Il Freedom Caravan Council accetta la tua richiesta di ridurre la pressione sui residenti e sulle imprese nella città di Ottawa”, ha scritto Leech. “Abbiamo elaborato un piano per unire i nostri sforzi di protesta intorno al Parlamento. Lavoreremo sodo nelle prossime 24 ore per ottenere gli acquisti dai nostri camionisti. Speriamo di iniziare a riorganizzare i nostri camion lunedì”.

Watson ha scritto a Leech dicendo che i residenti erano “stanchi e nervosi” e che il blocco stava “barcollando sull’orlo di una chiusura permanente” di alcune attività commerciali.

“Non credo che questi effetti negativi sulla nostra società e sui suoi abitanti siano stati i risultati previsti della tua protesta”, ha scritto Watson.

Watson ha detto di voler vedere “prove chiare” di camion che si spostano fuori dalle strade residenziali entro lunedì e si incontrerà con gli organizzatori della carovana se soddisfano determinate condizioni.

In primo luogo, “tutti i camion devono essere rimossi dalle aree residenziali a sud di Wellington Street e da tutte le altre aree residenziali compreso il mercato, lo stadio di baseball di Ottawa a Coventry, ecc.”

In secondo luogo, dovrebbero “accettare di non riempire le aree residenziali attualmente occupate da camion, altri veicoli e/o manifestanti”.

Terzo, devono “accettare di non spostare il convoglio di camion, veicoli e/o manifestanti in altre aree residenziali della città di Ottawa”.

Il Caravan, che ha chiuso le strade principali e i valichi di frontiera in Canada per 17 giorni, ha affermato che la sua protesta iniziale di 1.600 camion è aumentata a 36.000 durante la prima settimana, nonostante Washington Post Avvicina il numero a 8000. Il caso ha attirato l’attenzione e il sostegno internazionale, con la prospettiva di una protesta di un camionista americano inizio Il Department of Homeland Security ha annunciato questo fine settimana a Los Angeles il Super Bowl.

nella situazione attuale Propagazione Su Facebook il 26 gennaio, i camionisti canadesi hanno articolato le loro richieste, che hanno collegato alle libertà personali dovute al superamento del governo: nella lettera, i camionisti hanno chiesto al governo canadese di rimuovere i mandati sui vaccini e di porre fine a qualsiasi piattaforma di tracciamento digitale supportata dal governo come la Passaporto del vaccino COVID-19 e software di tracciamento dei contatti.

