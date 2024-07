Il sindaco di Parigi si tuffa nella Senna per mostrare quanto è pulito il fiume in vista delle Olimpiadi

PARIGI (AP) – Mercoledì il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha fatto un tuffo nella Senna. Sennamantenendo la promessa di dimostrare che il corso d’acqua da tempo inquinato è abbastanza pulito da ospitare gare di nuoto Olimpiadi del 2024 più parte della cerimonia di apertura, Adesso mancano solo nove giorni.

I test giornalieri sulla qualità dell’acqua all’inizio di giugno hanno indicato livelli non sicuri di batteri E. coli, seguiti da recenti miglioramenti.

Indossando costume da bagno e occhiali protettivi, Hidalgo si è tuffata nel fiume vicino al maestoso municipio, al suo ufficio e alla cattedrale di Notre Dame. A lei si sono uniti il ​​capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tony Estanje, e il massimo funzionario governativo della regione parigina, Marc Guillaume, insieme ai nuotatori dei club di nuoto locali.

“La Senna è meravigliosa”, ha detto Hidalgo da sopra l’acqua. Dopo che se ne andò, continuò a delirare: “L’acqua è molto, molto buona. Un po’ fredda, ma non troppo male”. Ha anche detto che quella giornata è stata un “sogno” e “una testimonianza del fatto che abbiamo fatto molto lavoro”, riferendosi al “piano per il nuoto” lanciato dalla città nel 2015.

Il sindaco di Parigi sta nuotando nella Senna tra le preoccupazioni per la qualità dell’acqua in vista delle Olimpiadi di Parigi, riferisce il giornalista dell’Associated Press Charles de Ledesma.

Hanno nuotato nel fiume per circa 100 metri, alternando stile libero e rana.

Estanguet, che ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche nel canottaggio, ha dichiarato: “Dopo vent’anni di pratica sul fiume, trovo ammirevole che stiamo cercando di pulirlo”.

Fa parte di uno sforzo più ampio per dimostrare la maggiore pulizia del fiume in vista dei Giochi estivi, che inizieranno il 26 luglio Una sontuosa cerimonia all’aperto Ciò include un’esibizione di atleti su barche sulla Senna.

Da più di un secolo è vietata la balneazione nella Senna. Dal 2015, gli organizzatori hanno investito 1,5 miliardi di dollari per preparare la Senna per le Olimpiadi e per garantire ai parigini un fiume più pulito dopo i Giochi. Il piano prevedeva la costruzione di un enorme bacino di stoccaggio delle acque sotterranee nel centro di Parigi, il rinnovamento delle infrastrutture fognarie e la modernizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

La nuotata Hidalgo era originariamente prevista per giugno, ma è stata rinviata a causa delle elezioni parlamentari anticipate in Francia. All’appuntamento iniziale, l’hashtag “jechiedanslaSeine” (“Defeco nella Senna”) ha fatto tendenza sui social media, con alcuni che minacciavano di protestare contro le Olimpiadi defecando a valle.

Ma questo non ha impedito a Hidalgo di continuare il suo viaggio, poiché mercoledì è entrato con cautela nel fiume utilizzando una scala su uno stagno artificiale preparato per l’evento. Per l’occasione sono state schierate sette imbarcazioni di sicurezza.

Le sponde superiori del fiume erano gremite di curiosi.

“Non potevo assolutamente perdermela”, ha detto Lucie Coquero, che si è alzata presto per avere la migliore vista di Hidalgo dal ponte Pont de Soleil che domina il sito balneabile.

Enzo Gallet, nuotatore agonista che ha gareggiato nei Campionati nazionali francesi di acque libere, era tra gli atleti invitati a provare la Senna insieme al sindaco di Parigi.

Il 23enne ha nuotato a pochi metri da Hidalgo. “La sua prestazione nel crawl è stata molto buona”, ha detto mentre emergeva dall’acqua “È molto speciale essere tra coloro che hanno nuotato nel centro di Parigi per la prima volta dopo molto tempo.”

Dopo che i funzionari hanno lasciato le rive della Senna, molti nuotatori erano ancora in acqua, alcuni giocavano a palla e altri si esercitavano a tuffarsi dalla piscina artificiale, il tutto in un’atmosfera molto festosa.

Altri politici hanno promesso di ripulire la Senna. L’ex presidente francese Jacques Chirac fece una promessa simile nel 1988 quando era sindaco di Parigi, ma la sua promessa non fu mai mantenuta.

Hidalgo ha seguito le orme del ministro dello Sport francese Amelie Odia Casterache sabato ha nuotato nella Senna indossando una tuta intera.

Persistono le preoccupazioni sul flusso della Senna e sui livelli di inquinamento, spingendo il gruppo di monitoraggio dell’acqua Eau de Paris a condurre test giornalieri sulla qualità dell’acqua. I risultati di inizio giugno indicavano livelli non sicuri di batteri E. coli, seguiti da recenti miglioramenti.

La Senna ospiterà numerosi eventi di nuoto in acque libere durante i Giochi, tra cui la maratona di nuoto ai Giochi Olimpici e gli eventi di nuoto nelle gare di triathlon olimpico e paralimpico.

Barbara Sork di Nizza, Francia, ha contribuito a questo rapporto

Segui la copertura di AP sulle Olimpiadi di Parigi: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games