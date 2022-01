Andrea Arriaga Borges è del Camerun Park non vaccinato Lunedì ha detto a Briana Kayler della CNN che soffriva di Govt-19. La madre di cinque figli ha avuto un test positivo nel maggio 2021 ed è stata curata al pronto soccorso pochi giorni dopo.

“Sono stato in coma per 65 giorni. Sono stato in ospedale per un totale di quattro mesi e mezzo”, ha detto al New Day della CNN. “Non potevo camminare. Ho perso la mia capacità motoria e muscolare, ho perso circa 35 libbre e sono tornato a casa su una sedia a rotelle; ho imparato di nuovo a camminare”.

Con l’avanzare dell’epidemia al terzo anno, c’è un aumento continuo e Variante Omigron Continua Influenzare il paese . Gli Stati Uniti hanno battuto il record medio giornaliero di casi domenica con 403.385 infezioni, secondo un’analisi della CNN dei dati della Johns Hopkins University. I ricoveri ospedalieri sono in aumento, secondo i dati del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, ma hanno raggiunto il picco del 54% dallo scorso gennaio.

Il 48enne Arriaga Borges ha fatto un significativo recupero Vulnerabilità del governo Sii con lei come la sua “voce ruvida” sulla tracheotomia, ha detto. Non riusciva a parlare perché era nell’esofago da mesi.

“I medici hanno detto che i miei figli, mia sorella, mio ​​marito, avevo il 5% di possibilità di sopravvivenza”, ha detto Ariaga Borges. Ha superato le avversità ed è tornata a casa il 29 agosto. Ha detto che Arriaga Borges era stato precedentemente “contro” il vaccino. Quando le è stato chiesto cosa ne pensa dietro questo, Arriaga Borges ha detto che è sana senza problemi di salute di fondo. Non ha mai fumato e non ha problemi cardiaci o polmonari. READ Trump Hotel perde più di $ 70 milioni durante la presidenza Trump, i documenti mostrano “Pensavo di essere malata per quattro o cinque giorni, ma non l’ho fatto”, ha detto. Dopo la sua morte, Ariaga Borges esorta le persone a farsi vaccinare. “Non voglio che nessuno passi quello che ho passato io”, ha detto. “L’unica cosa che posso dire è indossare uno strato protettivo extra e vaccinare. Ottieni un richiamo. Penso che tutti dovrebbero avere una scelta, ma allo stesso tempo si tratta di proteggere te stesso e gli altri”.