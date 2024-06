Il sostegno degli investitori al presidente della Toyota Akio Toyoda è diminuito

Il sostegno degli investitori al leader di lunga data di Toyota Motor Co., Akio Toyoda, è sceso al livello più basso da quando è entrato in carica, poiché gli azionisti hanno messo in discussione la portata del controllo che esercita sulla società.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì, il 71,9% degli azionisti ha sostenuto la rinomina di Toyoda a presidente della Toyota. Ciò soddisfaceva il requisito minimo per la rielezione, ma per lui rappresentava il livello di sostegno più basso almeno dal 2010, dopo il primo anno intero di Toyoda come amministratore delegato.

“Nel contesto delle aziende giapponesi, è un numero sorprendente”, ha detto Hirotaka Uchida, partner della società di consulenza Arthur D. Little, a proposito del voto per rinominare Toyoda. Gli azionisti vogliono vedere cambiamenti nel management della Toyota e nel livello di influenza che Toyoda ha all’interno dell’azienda, ha detto: “Questo è diventato abbastanza chiaro.”

Tradizionalmente in Giappone, i membri del consiglio di amministrazione ricevono un sostegno quasi unanime da parte degli azionisti, e il signor Toyoda, il cui nonno ha fondato l’azienda, ha ottenuto una media di approvazione di oltre il 96% negli ultimi dieci anni. Ma questa tendenza nazionale ha iniziato a cambiare negli ultimi anni, con un numero sempre maggiore di investitori che usano la propria voce per fare pressione sulle aziende affinché migliorino la redditività e la governance aziendale.