Il sovrintendente dello stato dell’Oklahoma dichiara che tutte le scuole devono incorporare la Bibbia e i Dieci Comandamenti nel curriculum

Tutte le scuole dell’Oklahoma devono incorporare la Bibbia e i Dieci Comandamenti nei loro programmi di studio, con effetto immediato, ha annunciato giovedì in una nota il responsabile dell’istruzione dello stato.

Nel Consiglio statale per l’istruzione IncontroIl sovrintendente della pubblica istruzione dello stato dell’Oklahoma Ryan Walters ha affermato: “La Bibbia è uno dei documenti fondamentali utilizzati nella Costituzione e nella nascita del nostro paese”.

“In molti casi, secondo il Titolo 70 degli Standard Educativi dell’Oklahoma, è chiaro per noi che la Bibbia è un documento storico essenziale per insegnare ai nostri figli la storia di questo paese e per acquisire una conoscenza approfondita della civiltà occidentale. Il fondamento della nostra sistema legale”, ha detto Walters.

Walters ha detto che ogni classe dello stato dalle classi dalla 5 alla 12 deve avere una Bibbia, e tutti gli insegnanti devono insegnare dalla Bibbia in classe.





Il memorandum dell’Oklahoma fa seguito a una legge approvata in Louisiana il 19 giugno Tutte le aule pubbliche dovrebbero esporre i Dieci Comandamenti. Gruppo di genitori e organizzazioni per i diritti civili della Louisiana caso State sulla nuova legge, la legge viola sia i precedenti della Corte Suprema degli Stati Uniti che il Primo Emendamento.

L’ordine dell’Oklahoma “si allinea agli standard accademici approvati entro maggio 2019 o successivamente, con tutti i distretti tenuti a conformarsi”, secondo un comunicato stampa.

“La Bibbia è una pietra di paragone storica e culturale indispensabile”, ha affermato Walters nel comunicato. “Senza una conoscenza di base di ciò, gli studenti dell’Oklahoma non possono contestualizzare adeguatamente le fondamenta della nostra nazione. Questo non è solo un mandato accademico, ma un passo importante per garantire che i nostri studenti comprendano i valori fondamentali e il contesto storico della nostra nazione.

Dopodiché arriva la nuova nota Corte Suprema dell’Oklahoma Bloccato il tentativo di istituire la prima scuola charter religiosa finanziata con fondi pubblici nel paese. Martedì il tribunale ha ordinato la risoluzione del contratto con Scuola Virtuale Cattolica Sant’Isidoro di Siviglia 6-2 con ribattuta in conclusione.

“Secondo la legge dell’Oklahoma, una scuola charter è una scuola pubblica”, ha affermato il giudice James R. Ha scritto per la Corte di Winchester. “Pertanto, una scuola charter deve essere laica. Tuttavia, Sant’Isidoro evangelizzerà il cattolicesimo come parte del suo curriculum scolastico con finanziamenti statali.

Walters ha definito la sentenza una delle “peggiori” decisioni mai prese dalla Corte Suprema dello stato e ha promesso di “reagire”.

“Quello che la corte ha fatto è stato condannare i genitori dell’Oklahoma che chiedevano più scelte per i loro figli. Qui in Oklahoma abbiamo una grande opportunità per assicurarci che i genitori abbiano più scelte di qualsiasi altro genitore nel paese, dando loro la possibilità di recarsi in un pubblico scuola, scuole charter, scuole private, che sarebbe stata la scuola charter più unica del paese”, ha detto Walters.

“Quindi voglio che sappiate tutti che continueremo a lottare contro tutto ciò e vogliamo continuare a dare ai genitori l’opportunità di mandare i propri figli a scuole di alta qualità”.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.