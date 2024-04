Il T. rex è al centro del dibattito sull'intelligenza dei dinosauri

Scritto da Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) – Anche indovinare l'aspetto fisico di un dinosauro – o di qualsiasi animale estinto – basandosi sui suoi fossili è un'impresa difficile e comporta molte incertezze. Valutare l’intelligenza dei dinosauri, tenendo conto degli innumerevoli fattori che contribuiscono a quella caratteristica, è significativamente più difficile.

Uno studio pubblicato lo scorso anno dalla neuroscienziata della Vanderbilt University Susana Herculano-Hozel che ha valutato l'intelligenza del Tyrannosaurus rex, concentrandosi sulla dimensione stimata del cervello e sul numero di neuroni nel cervello, rispetto a quelli dei primati – in particolare dei babbuini – ha suscitato scalpore negli ambienti scientifici . .

Ora, un team scientifico interdisciplinare ha pubblicato uno studio di confutazione, mettendo in discussione la metodologia di Herculano-Hozel e sfidando la sua valutazione dell’intelligenza del Tyrannosaurus rex e di altri grandi dinosauri predatori nel ramo dei dinosauri chiamati teropodi.

Hanno invece proposto un approccio più olistico per valutare l’intelligenza di un T. rex o di qualsiasi animale estinto, tenendo conto delle dimensioni del cervello e del numero di neuroni insieme ad altri fattori come l’anatomia e l’ambiente dell’animale, i dati dei parenti viventi e le prove fossili. su come si muoveva e navigava. Un feed che offre uno spaccato della sua vita.

“Le nostre scoperte principali sono che il cervello della maggior parte dei dinosauri, incluso il T. rex, era simile in termini di dimensioni a quello dei rettili viventi, come coccodrilli e coccodrilli. Inoltre, è probabile che il loro numero di neuroni non fosse eccezionale, soprattutto per animali nei loro corpi. Lo zoologo Kai Kaspar dell'Università Heinrich-Heine in Germania, che studia il comportamento degli animali viventi ed è l'autore principale dello studio pubblicato questa settimana sulla rivista The Anatomical Record, ha dichiarato:

“Ciò che occorre sottolineare è che i rettili non sono certamente così stupidi come si pensa comunemente”, ha aggiunto Kaspar. “I loro comportamenti possono essere molto complessi, e i dati sperimentali che abbiamo indicano molte somiglianze cognitive tra loro e i mammiferi e gli uccelli. Quindi, anche se non c'è motivo di supporre che il tirannosauro avesse abitudini simili ai primati, certamente aveva un comportamento complesso.” animale.”

Herculano-Hozel ha affermato di aver mantenuto le sue scoperte e di aver definito imperfetta la nuova analisi.

“L'unica cosa in discussione è ciò che già esisteva al momento del mio studio: quale fosse la dimensione effettiva del cervello dei dinosauri. Anche allora, stiamo parlando della differenza tra il cervello di un tirannosauro e quello di un babbuino o di una scimmia.” “Dimensioni”, ha detto Herculano-Hozel.

“La loro conclusione dipende da un punto molto importante: se i teropodi come il T. rex condividessero una relazione (dimensioni cervello-corpo) con i loro cugini a sangue caldo di struzzi e polli, o con i loro parenti viventi più lontani, i coccodrilli .” Il primo disse: Perché ho paragonato i teropodi agli struzzi e ai polli; E ora dicono quest’ultimo”, ha aggiunto Herculano-Hozel.

Anche il confronto con gli uccelli moderni è stato parte integrante del nuovo studio, ha detto Kaspar.

“Non è una domanda banale.”

Caspar ha detto che ci sono problemi nel provare a misurare l’intelligenza in base al numero di neuroni nel cervello.

“Il primo ostacolo è stimare la dimensione effettiva del cervello dell'animale estinto in questione. Questa non è una domanda banale nei dinosauri. Mentre il cervello riempie quasi l'intera cavità cranica negli uccelli e nei mammiferi, questo non è il caso per dinosauri.” “È una specie di rettile il cui cervello riempie solo circa il 30-50% della cavità cranica”, ha detto Kaspar.

“Lo studio del 2023 presupponeva il 100% di dinosauri simili al T-Rex, e sicuramente non era così”, ha aggiunto Kaspar.

Caspar ha detto che non è noto quanto fossero densi i neuroni nel cervello dei dinosauri.

“Tuttavia, quando osserviamo gli animali viventi, vediamo che il numero di neuroni non è in realtà un buon indicatore di intelligenza, per quanto intuitivo possa sembrare a prima vista”, ha aggiunto Kaspar.

I dinosauri, ad eccezione dei loro discendenti uccelli, scomparvero 66 milioni di anni fa dopo che un asteroide colpì la Terra. Nel corso di due secoli di studi scientifici, i dinosauri sono stati messi a fuoco meglio, anche se ci sono molti dubbi sul tirannosauro e su altri.

“Date le dimensioni del cervello che abbiamo trovato, il T. rex probabilmente occupava un livello di intelligenza mai visto nel mondo moderno: più intelligente dei coccodrilli, ma meno intelligente degli uccelli e dei tipici mammiferi viventi”, ha detto Thomas Holtz, paleontologo dell'Università di Washington. Università del Maryland. , coautore del nuovo studio.

“L'intelligenza è una delle cose più difficili da misurare anche negli animali moderni, e molte delle nostre ipotesi comuni non reggono quando si esamina effettivamente cosa fanno gli animali reali nel mondo reale”, ha detto Holtz.

“Quindi, quando proviamo a stimare l'intelligenza e la cognizione negli animali antichi, incontreremo alcune difficoltà. Sarebbe bello se potessimo stimare un solo numero e rivelare l'intera complessità della biologia e dello stile di vita di un animale, ma la natura non è così. ” Non mi piace.”

