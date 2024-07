Il telescopio spaziale Webb cattura una straordinaria fusione di galassie e quasar nell’universo lontano

Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è riuscito a utilizzare il telescopio spaziale James Webb (JWST) per catturare un evento straordinario nell’universo lontano: la drammatica interazione tra un quasar e due lune massicce galassie all’interno del sistema PJ308-21.

Questa straordinaria scoperta fornisce nuove informazioni sulla crescita delle galassie nell’universo primordiale e offre uno sguardo sui processi che hanno plasmato l’universo durante i suoi anni di formazione.

Osservazione dell’interazione tra un quasar e una galassia

Nel settembre 2022 verrà lanciato il progetto JWST Spettrometro nel vicino infrarosso (NIRSpec) ho notato Sistema PJ308-21Uno studio recente ha rivelato dettagli senza precedenti sulla fusione di questo quasar con la galassia. Il quasar, che si trova in una galassia che esisteva quando l’universo aveva meno di un miliardo di anni, è stato osservato con sorprendente precisione.

Lo strumento NIRSpec ha catturato lo spettro del quasar con un’incertezza inferiore all’1% per pixel, consentendo ai ricercatori di studiare le proprietà fisiche del gas al suo interno. La galassia ospite del quasar E le galassie che lo accompagnano. Questo elevato livello di dettaglio ha fornito dati preziosi che aiutano a comprendere le prime fasi della formazione delle galassie e il ruolo dei quasar in questo processo.

Elevata metallicita’ e formazione stellare

La galassia ospite di PJ308-21 mostra un’elevata metallicita’ e condizioni fotoniche tipiche di Un nucleo galattico attivo (AGN), mentre una delle galassie lunari mostra bassa metallicità e fotoionizzazione derivanti dalla formazione stellare. Anche la seconda galassia satellite, parzialmente fotoionizzata dal quasar, mostra un’elevata metallicita’.

Queste osservazioni confermano che sia il quasar che la stella Galassie circostanti Un recente studio ha dimostrato che i buchi neri al centro dei quasar ad alto spostamento verso il rosso e le galassie che li ospitano subiscono una crescita altamente efficiente e turbolenta già nel primo miliardo di anni di storia dell’universo, aiutata dal ricco ambiente galattico in cui queste sorgenti si formano .

Tecniche innovative per analisi dettagliate

Le osservazioni sono state effettuate nell’ambito di uno dei nove progetti guidati dall’Italia nel primo ciclo di osservazione James WebbIl team ha utilizzato la spettroscopia di campo integrata, che ha permesso loro di osservare l’intero spettro della gamma ottica di ciascun pixel nell’immagine.

Questa tecnica ha permesso di studiare diversi gas traccianti e le loro proprietà. Mezzo interstellare ionizzatoinclusi la metallicita’, l’oscuramento della polvere, la densita’ elettronica, la temperatura e il tasso di formazione stellare.

Federica Loiacono, astrofisica e ricercatrice presso Istituto Nazionale di Ricerca EconomicaHa sottolineato l’importanza di queste osservazioni: “Grazie a NIRSpec, possiamo per la prima volta studiare la banda ottica del sistema PJ308-21, che è ricca di preziosi dati diagnostici sulle proprietà del gas vicino al buco nero nella galassia che ospita nel quasar e nelle galassie circostanti Possiamo vedere, ad esempio, “L’emissione di atomi di idrogeno e il loro confronto con gli elementi chimici prodotti dalle stelle per determinare quanto è ricco di metalli il gas delle galassie”.

Approfondimenti dall’analisi avanzata dei dati

I dati raccolti attraverso queste osservazioni hanno permesso ai ricercatori di approfondire le condizioni e i processi che si verificano in… Queste sono le prime galassieStudiando le linee di emissione di diversi elementi, il team è stato in grado di determinare le proprietà del mezzo interstellare ionizzato, come la sorgente e l’intensità della radiazione luminosa ionizzante, i livelli di metallicità e la densità e la temperatura degli elettroni.

Questa analisi dettagliata fornisce un quadro più chiaro delle condizioni fisiche Nelle galassie “E come interagisce con il quasar al suo centro. L’esperienza nel ridurre e calibrare questi dati, che sono tra i primi mai raccolti utilizzando NIRSpec in modalità spettroscopia di campo integrata, ha assicurato un vantaggio strategico per la comunità italiana nella gestione di dati simili. da altri programmi”, ha detto Loiacono.

Implicazioni per la storia universale

La capacità di studiare la composizione chimica e le proprietà fisiche delle galassie in modo così dettagliato ha profonde implicazioni per la nostra comprensione della storia cosmica e dell’evoluzione chimica delle galassie. Dati raccolti da James Webb Ciò consente agli astronomi di mappare l’arricchimento di metalli nelle galassie osservate quando l’universo era ancora agli inizi.

“Fino a qualche anno fa, i dati sull’arricchimento dei metalli (essenziale per comprendere l’evoluzione chimica delle galassie) erano quasi sfuggenti, soprattutto a queste distanze”, ha osservato Roberto DeCarli “Ora possiamo mapparlo in dettaglio in poche ore di osservazione, anche nelle “galassie che abbiamo osservato quando l’universo era nella sua infanzia”.

Questa capacità di misurare e analizzare le proprietà chimiche di Le prime galassie Apre nuovi orizzonti per comprendere i processi che ne governano la formazione e lo sviluppo.

L’impatto trasformativo del telescopio spaziale James Webb

I risultati di questo studio non solo fanno luce sulle fasi iniziali della crescita e dello sviluppo Galassie e buchi neri Ma mostra anche l’impatto trasformativo delle capacità avanzate del James Webb Space Telescope.

Telescopio spaziale James Webb L’elevata sensibilità negli spettri del vicino e medio infrarosso consente una precisione senza precedenti nell’osservazione di oggetti distanti, consentendo di raccogliere dati dettagliati prima inaccessibili. “Questo lavoro ha rappresentato un vero e proprio viaggio emotivo, con la necessità di sviluppare soluzioni innovative per superare le difficoltà iniziali nella riduzione dei dati”, ha condiviso DiCarli, evidenziando le sfide e i trionfi del processo di ricerca.

Piace James Webb Il telescopio spaziale Hubble continua a osservare l’universo e si prevede che rivelerà scoperte più rivoluzionarie che approfondiranno la nostra comprensione dell’universo e dei processi fondamentali che ne hanno modellato l’evoluzione.