Il terrificante collasso delle criptovalute scatena un panico “grave” dopo la perdita di 2 trilioni di dollari in Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana.

Bitcoin

Bitcoin

Il valore del Bitcoin è sceso a circa 50.000 dollari, dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha avvertito di un “periodo critico”.

Il prezzo di Bitcoin ha perso circa il 25% nell’ultimo mese, con il valore totale di Bitcoin, Ethereum e XRP in calo.

Valuta dell'ondulazione

Il mercato delle criptovalute e Solana si stanno avvicinando alla soglia dei 2.000 miliardi di dollari per la prima volta dall’inizio di febbraio, in calo rispetto ai quasi 3.000 miliardi di dollari di marzo.

Ora, dopo che un leggendario miliardario della tecnologia ha affermato di credere che Bitcoin potrebbe sostituire il dollaro USA, è crollato l’exchange Bitcoin Mt. Gox nell’innescare quella che potrebbe essere un’ondata di marea Bitcoin.

I trader di criptovaluta si stanno preparando a un altro shock nei prezzi di Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana.

“Il 5 luglio 2024, [Mt. Gox] “Il fiduciario per la riabilitazione ha effettuato pagamenti in Bitcoin e Bitcoin Cash ad alcuni creditori per la riabilitazione attraverso una parte degli scambi di criptovaluta designati, ecc. in conformità con il piano di riabilitazione”, si legge in una lettera a chi può interessare. È stato pubblicato Al sito del Monte. Gox.

Poco dopo la sua pubblicazione, il documento non fu disponibile, ma non fu immediatamente chiaro il motivo.

In precedenza, analisti di Bitcoin e criptovaluta con Arkham

Arkham

L’intelligence ha affermato di aver osservato il trasferimento di quasi 50.000 bitcoin per un valore di 2,7 miliardi di dollari sotto il controllo di Mt. Gox su un portafoglio diverso in quello che potrebbe essere un segno che la criptovaluta potrebbe presto essere distribuita ai creditori.

“Se altri 200.000 bitcoin, del valore di oltre 10 miliardi di dollari, entreranno nei mercati in un breve periodo di tempo, l’offerta probabilmente supererà la domanda e potremmo vedere il prezzo del bitcoin diminuire”, Neil Rorty, analista della piattaforma di investimento Stocklytics, ha detto nei commenti via email.

Alla fine di giugno, gli amministratori della borsa di Mount Jux hanno annunciato che la borsa, crollata dieci anni fa, avrebbe iniziato a distribuire ai suoi creditori quasi 10 miliardi di dollari in fondi in bitcoin, bitcoin cash e valuta fiat all’inizio di luglio.

Aggiornamento 07/06: il crollo dei prezzi di Bitcoin ha trovato un limite, con il mercato più ampio delle criptovalute in leggera ripresa dopo la forte svendita di questa settimana.

Tuttavia, trader e analisti temono ancora che un crollo del prezzo del Bitcoin potrebbe portare a un calo di Ethereum, XRP, Solana e altre importanti criptovalute.

L’ampio seguito Cryptocurrency Fear and Greed Index, creato dal sito di dati Alternative.me, è sceso al livello più basso da gennaio 2023, dopo che il prezzo del Bitcoin è sceso a soli $ 17.000 in seguito al crollo dell’exchange di criptovalute FTX, ed è ora in bilico sull’orlo della… “paura estrema”.

“La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è scesa sotto i 2 trilioni di dollari, accelerando il suo declino e perdendo oltre l’8%”, ha detto Alex Kubtskevich, capo analista di mercato di FX Pro, nei commenti via email in cui ha descritto il crollo dei prezzi di Bitcoin come “terrificante”. molte altcoin hanno subito perdite a due cifre nelle ultime 24 ore.”

“La media mobile a 200 giorni di Bitcoin non è riuscita a fungere da supporto, e abbiamo visto un’accelerazione nelle vendite dopo una rottura al di sotto di questa linea”, ha scritto Kubtskevich, aggiungendo che “la situazione del prezzo di Ethereum sembra una pausa prima che una nuova spinta al ribasso possa riportare il prezzo a… 2300 dollari.

Il prezzo del Bitcoin è sceso nuovamente dal suo recente massimo di oltre 70.000 dollari per BTC e ora appare rischio di crollo sotto i 50.000 dollari, con un impatto negativo su Ethereum, XRP, Solana e altre criptovalute.

“La direzione di Bitcoin nei prossimi giorni sarà determinata dalla pressione di vendita degli utenti di Mount Jux”, ha affermato Rachel Lin, CEO dell’exchange decentralizzato Sin Futures, nei commenti via email.

“Il mercato si aspetta che la maggior parte degli utenti di Mt. Gox abbandonino i propri token, ma potremmo vedere un rimbalzo se le vendite fossero inferiori al previsto. D’altro canto, se ci fossero abbastanza vendite da spingere il prezzo più in basso, potremmo raggiungere i 50.000 dollari. livello presto.”

Lin ha avvertito che i “livelli cruciali” per Bitcoin ed Ethereum erano rispettivamente di 60.000 e 3.350 dollari, entrambi superati “decisamente”.