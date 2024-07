Il tetto dell’NRG Stadium di Houston non resiste all’uragano Beryl

Houston- I forti venti dell’uragano Beryl hanno strappato parte del tetto dell’NRG Stadium dopo che la tempesta di categoria 1 si è abbattuta sul Texas lunedì, lasciando una lunga scia di distruzione dalla costa del Golfo e oltre Houston.

Martedì sono continuate le valutazioni dei danni causati dall’uragano Beryl nel Texas orientale. Milioni di persone nell’area di Houston sono ancora senza elettricità e si prevede che gli indici di calore raggiungeranno i 100 gradi Fahrenheit durante il resto della settimana lavorativa.

5 stadi NFL che possono avere un tetto installato per proteggere tifosi e giocatori dalle intemperie

Le foto aeree e i video del FOX 26 Houston mostrano che diversi pannelli del tetto dello stadio NRG sono stati danneggiati o completamente strappati durante l’operazione tornado. NRG Park è gestito dalla Harris County Sports & Convention Corporation (HCSCC) ed è la sede della squadra di football texana. L’NRG Stadium è stato tra i primi stadi NFL con tetto retrattile.

Il CEO di HCSCC-NRG Park Ryan Walsh ha confermato in una dichiarazione che NRG Park è stato danneggiato dalla tempesta.

“Come molti dei nostri vicini nella regione della costa del Golfo, NRG Park ha subito danni a causa dell’uragano Beryl, compreso il tetto dell’NRG Stadium. I funzionari dell’HCSCC stanno collaborando con i funzionari statali, di contea e della città per assistere negli sforzi di recupero in tutta la regione. Ciò richiede un impegno collettivo da parte di tutti noi che lavoriamo insieme con un forte impegno nei confronti della nostra comunità mentre assistiamo in questi sforzi, stiamo anche valutando l’entità del danno alle strutture di NRG Park. Non vediamo l’ora di vedere presto i nostri vicini di NRG Park quando noi tornare alle normali operazioni”, ha detto Walsh.

Secondo le stazioni di registrazione meteorologica, Houston ha registrato raffiche di vento di almeno 74 mph, con raffiche più elevate nell’area metropolitana di Houston e venti di oltre 90 mph in alcune aree lungo la costa del Golfo.

Lo stadio NRG ha ospitato il torneo di calcio Copa America il 4 luglio.

Secondo il calendario degli eventi, l’NRG Stadium ospiterà gli eventi del Ringling Bros.. e Barnum & Bailey a partire dal 19 luglio.